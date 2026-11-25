Hệ lụy nhãn tiền từ những phát ngôn bồng bột

Thời gian qua, cộng đồng mạng từng chứng kiến không ít trường hợp người nổi tiếng lao đao vì bị "đào bới" lại những phát ngôn lệch chuẩn trong quá khứ. Tuy nhiên, "dấu chân số" tiêu cực không chỉ là câu chuyện của riêng những người của công chúng.

Gần đây, một nữ nhân viên thuộc công ty chủ quản của ca sĩ K.O bị phát hiện dùng tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội Threads để đôi co, bình luận tiêu cực với người hâm mộ. Dù đã đăng thư xin lỗi, nhưng trước làn sóng chỉ trích gay gắt, nữ nhân viên này buộc phải thông báo ngừng hợp tác, đánh mất công việc hiện tại. Sự việc là minh chứng rõ nét cho thấy, ngay cả khi nấp sau một tài khoản "ảo", mọi phát ngôn bốc đồng trên không gian mạng đều có thể mang lại hậu quả rất thật.

Dưới góc độ tuyển dụng, chị Bùi Chi - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự Công ty TNHH Anh Lê cho biết: "Việc nhân sự tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ hay để lại bình luận bốc đồng trên mạng xã hội sẽ làm xấu đi hình ảnh của chính họ. Những phát ngôn thiếu chín chắn, trẻ con, hay đi ngược lại các chuẩn mực chung không chỉ thể hiện một phần tính cách mà còn cản trở cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn. Dù người đánh giá có góc nhìn toàn diện hay phiến diện, những phát ngôn đó ít nhiều đã gây bất lợi cho ứng viên. Ngược lại, một trang cá nhân minh bạch, thể hiện sự văn minh chắc chắn sẽ tạo được thiện cảm tốt với nhà tuyển dụng".

TS Nguyễn Thị Quốc Minh chia sẻ tại buổi hội thảo về văn hóa của người trẻ trong bối cảnh số, tại Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM.

Chia sẻ quan điểm này, TS Nguyễn Thị Quốc Minh - Giảng viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) nhận định, một bình luận ác ý hay một video thiếu suy nghĩ vẫn sẽ lưu lại dấu vết trên không gian mạng, ngay cả khi người đăng đã chủ động xóa bài. Đứng trước thực trạng nhiều người dùng mạng xã hội có xu hướng phán xét một cá nhân ở hiện tại thông qua những bài đăng cũ, TS Quốc Minh cho rằng, không thể lấy tuổi trẻ non nớt, bồng bột làm bình phong để phủi bỏ trách nhiệm. Những lời nói thiếu chuẩn mực trong quá khứ là sai lầm không thể xem nhẹ.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên biến quá khứ thành bản án chung thân. Một người phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn cũ, nhưng cộng đồng cũng cần mở lòng, cho họ cơ hội chứng minh sự trưởng thành bằng nhận thức và hành động ở hiện tại. Trưởng thành không phải là chưa từng sai, mà là biết chịu trách nhiệm, biết thay đổi và không lặp lại sai lầm", TS Nguyễn Thị Quốc Minh phân tích.

Ba câu hỏi tự vấn trước khi "xuống phím"

Để không tự tạo ra những "dấu chân số" xấu xí, kỹ năng cốt lõi mà sinh viên cần rèn luyện suốt đời chính là kiểm soát cảm xúc, bao gồm cả ngôn từ và hành vi. Trong những lúc chịu áp lực hay bức xúc, người trẻ rất dễ buông lời tổn thương người khác để giải tỏa tâm lý nhất thời. Đáng nói, không phải mọi sự tổn thương đều có thể dễ dàng khắc phục bằng một lời xin lỗi muộn màng.

Nhằm hạn chế rủi ro và xây dựng một hình ảnh trực tuyến chuyên nghiệp, TS Nguyễn Thị Quốc Minh khuyến nghị sinh viên nên tự đặt ra ba câu hỏi để "lọc" thông tin trước khi nhấn nút đăng tải hoặc bình luận bất cứ điều gì. Thứ nhất, điều sắp đăng có đúng không? Thông tin chia sẻ phải đảm bảo tính xác thực, không vi phạm pháp luật và phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội. Thứ hai, đúng rồi nhưng có thực sự cần thiết không? Không phải sự thật nào cũng cần được phơi bày, nhất là khi nội dung đó không mang lại giá trị tích cực mà chỉ làm sứt mẻ các mối quan hệ hoặc gây tổn thương cho người yếu thế. Thứ ba, nếu vài năm sau mạng xã hội nhắc lại bài viết này, bản thân có dám chịu trách nhiệm không? Đây được xem là "phép thử" quan trọng nhất để người trẻ định hình trách nhiệm lâu dài với lời nói của mình. "Nếu trả lời trọn vẹn được ba câu hỏi ấy, 'dấu chân số' của các bạn sẽ là những 'dấu chân' đẹp. Ngược lại, nếu cứ buông thả theo cảm xúc, để cảm xúc chi phối hoàn toàn thì chính những 'dấu chân' ấy sẽ làm hại các bạn vào lúc các bạn không ngờ tới nhất", TS Nguyễn Thị Quốc Minh đúc kết.