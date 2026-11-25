Tuyển Đức thắng Hà Lan 5-0 tại Nation League ngày 16/11. Ảnh: Lisi Niesner/Reuters.

Ngày 16/11, tại sân Olympiastadion ở Berlin (Đức), tuyển Đức khép lại vòng bảng Nations League bằng chiến thắng 5-0 trước Hà Lan. Theo lịch thi đấu, đây là lần cuối đội tuyển nam Đức khoác lên mình áo đấu mang ba sọc. Từ ngày 1/1/2027, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ chuyển sang Nike theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2034.

Theo Nss Sport, mối quan hệ này kết thúc một trong những hợp tác trang phục thi đấu lâu đời nhất trong bóng đá quốc tế. Quan hệ giữa adidas và tuyển Đức bắt đầu từ năm 1954, trên mặt sân ướt tại sân Wankdorf ở Bern, nơi Tây Đức đánh bại Hungary trong trận chung kết. Khi đó, các cầu thủ Tây Đức mang giày đinh vít của Adi Dassler.

Sau đó là 3 chức vô địch World Cup vào các năm 1974, 1990 và 2014. Cùng với Italy, Đức trở thành một trong những đội tuyển thành công nhất châu Âu. Trên thế giới, đội tuyển Đức chỉ đứng sau Brazil với 5 lần vô địch.

Việc chia tay tuyển Đức khiến adidas mất đi một biểu tượng gắn liền với lịch sử thương hiệu. Tuy nhiên, xét trên danh mục đội tuyển và các đối tác hiện tại, tổn thất này có thể lớn hơn về mặt hình ảnh so với hoạt động kinh doanh.

Vì sao Đức chọn Nike?

Quyết định chuyển sang hãng thể thao Mỹ được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) công bố vào tháng 3/2024. Lý do cũng được liên đoàn nêu rõ: Nike đưa ra đề nghị tài chính tốt nhất trong cuộc đấu thầu mà DFB khẳng định diễn ra minh bạch.

Tại Đức, quyết định nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh luận, thậm chí mang màu sắc chính trị. Chính phủ liên bang khi đó chỉ trích DFB vì cho rằng việc thay đổi đối tác thiếu tinh thần yêu nước.

Trang phục thi đấu sân nhà của tuyển Đức do Nike đảm nhiệm từ 2027 vừa được hé lộ. Ảnh: Footy Headlines.

Dù vậy, xét trong bối cảnh bóng đá hiện đại, sự kết thúc của mối quan hệ này cũng không quá bất ngờ. Nhà tài trợ, chủ sở hữu và diện mạo của các đội bóng ngày càng thay đổi theo từng chu kỳ thương mại. Một mối quan hệ kéo dài 72 năm vì thế trở thành ngoại lệ hiếm thấy trong ngành công nghiệp bóng đá.

Đội tuyển Đức chuyển sang đối thủ của adidas cũng không còn là đội bóng từng vô địch World Cup năm 2014. Tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ, Đức bị Paraguay loại ở vòng 32 đội. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển này dừng bước sớm, sau 2 lần bị loại từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022.

Julian Nagelsmann từ chức huấn luyện viên trưởng vào tháng 7 và sau đó được thay thế bởi Jürgen Klopp. Dưới thời Klopp, đội tuyển Đức đang thay đổi bản sắc, cả trên sân cỏ lẫn bên ngoài sân đấu.

adidas thực sự mất gì?

Trước hết, họ đã mất một biểu tượng. Trong nhiều thập kỷ, chiếc áo trắng của tuyển Đức là một trong những sản phẩm dễ nhận diện nhất trong danh mục bóng đá của thương hiệu. Qua chiếc áo ấy, hãng gắn mình với lịch sử và những dấu mốc lớn của bóng đá Đức.

Cách thương hiệu chuẩn bị cho lần chia tay này phần nào cho thấy giá trị của mối quan hệ. Thương hiệu ra mắt một bộ sưu tập dành riêng cho lần hợp tác cuối cùng, biến dấu mốc kết thúc 72 năm đồng hành thành một phần của câu chuyện sản phẩm.

Bộ sưu tập gồm áo đấu thứ 3 cho lần xuất hiện cuối cùng của tuyển Đức, được bán độc quyền dưới phiên bản kết hợp với mức giá tương đương bản replica. Bên cạnh đó là loạt sản phẩm kỷ niệm sử dụng tên và phông chữ gắn với những huyền thoại của đội tuyển, cùng bóng thi đấu Germany 26 Pro.

Jürgen Klinsmann mặc áo đấu kinh điển của tuyển Đức. Ảnh: Fußballfieber.

Lời chia tay vì thế cũng trở thành một sản phẩm để lưu giữ mối quan hệ lâu đời. Một nghịch lý đáng chú ý là trong khi Jamal Musiala đại diện cho Nike, Florian Wirtz lại thuộc adidas. Tiền vệ này từng xuất hiện cùng Lionel Messi và Lamine Yamal trong chiến dịch toàn cầu của thương hiệu trước thềm World Cup 2026.

Bên cạnh các cầu thủ đại diện, adidas vẫn duy trì mối liên hệ lớn với bóng đá Đức thông qua Bayern Munich. Hãng không chỉ là đối tác tài trợ mà còn sở hữu gần 8% cổ phần tại FC Bayern München AG, bên cạnh Audi và Allianz.

Chừng nào Bayern Munich còn giữ vị thế hàng đầu của bóng đá Đức tại châu Âu, adidas vẫn có một sân khấu lớn để duy trì hình ảnh ngay tại quê nhà. Việc mất áo đấu tuyển Đức vì thế chưa đồng nghĩa với việc mất thị trường Đức.

Vẫn còn dư địa tăng trưởng

Tại World Cup 2026, adidas vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể khi cung cấp trang phục cho cả Tây Ban Nha và Argentina trong trận chung kết tại sân MetLife, đồng thời đảm nhiệm áo trọng tài và bóng thi đấu chính thức. Danh mục đội tuyển của hãng cũng có nhiều cái tên đáng chú ý như Bỉ, Colombia, Thụy Điển và Algeria.

Thương hiệu tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Nike để mở rộng thị phần, trong đó một số thương vụ chuyển đổi đã được xác nhận. Hy Lạp là một trong những đội tuyển sắp gia nhập danh mục này. Đội bóng từng vô địch Euro 2004 trong trang phục ba sọc và đang có dấu hiệu trở lại trên sân khấu bóng đá châu Âu.

Mất đi đội tuyển Đức, adidas vẫn còn hợp đồng với ngôi sao Florian Wirtz và Bayern Munich. Ảnh: @flowirtz/Instagram; Bayern Munich.

Croatia gia nhập adidas vào tháng 8, khép lại 26 năm gắn bó với Nike. Sự chuyển đổi này cũng gợi lại giá trị của những chiếc áo đấu mang tính biểu tượng và yếu tố hoài niệm trong bóng đá. Cộng hòa Czech cũng vừa kết thúc mối quan hệ kéo dài 33 năm với PUMA để chuyển sang thương hiệu Đức. Từ năm 2027, Nigeria sẽ gia nhập danh mục của hãng thể thao này theo hợp đồng trị giá khoảng 8,5 triệu USD mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử bóng đá châu Phi.

Một số thương vụ khác vẫn đang chờ công bố. Theo truyền thông địa phương, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận với adidas và sẽ công bố sau khi hợp đồng với hãng thể thao Mỹ kết thúc. Đây sẽ là lần trở lại của hãng thể thao Đức với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sau 19 năm, kể từ giai đoạn 1983-2002.

Tại Ba Lan, theo các báo cáo địa phương, adidas đã chuẩn bị hợp đồng có thời hạn 8 năm, bắt đầu từ tháng 1. Các cầu thủ cũng đã thử trang phục mới. Italy là trường hợp khác khi đội tuyển này hợp tác với adidas từ năm 2023, nhưng chưa đem lại nhiều dấu ấn về thành tích.

Những thương vụ mới giúp adidas duy trì đà mở rộng danh mục đội tuyển quốc gia. Kết quả kinh doanh quý III/2026 cũng cho thấy thương hiệu vẫn có cơ sở để duy trì tăng trưởng. Đây là quý có doanh thu cao nhất trong lịch sử, đạt 7,25 tỷ euro. Lợi nhuận hoạt động trong quý lần đầu vượt một tỷ euro.

Dù vậy, thị trường châu Âu vẫn là điểm cần lưu ý. Đây là thị trường lớn nhất của thương hiệu Đức xét về doanh thu, nhưng cũng là khu vực duy nhất ghi nhận mức giảm trong quý III/2026. Doanh thu tại đây giảm 4%.