'Mặt trời yêu thương': Hành trình để các 'thiên thần nhí' tự tay lao động và sẻ chia

Từ 90 thùng sữa đến thói quen sẻ chia thường niên

Bà Kiều Diễm Thúy chia sẻ, sự ra đời của "Mặt trời yêu thương" diễn ra rất đỗi tự nhiên khi vào năm 2022, xuất phát từ cơ duyên nhà trường tiếp cận với một nhóm trẻ em gặp khó khăn và mong muốn có thể hỗ trợ. Lời kêu gọi quyên góp ban đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ngoài mong đợi từ phụ huynh, học sinh và cán bộ nhân viên, thu về hơn 90 thùng sữa để trao tặng.

Nhận thấy giá trị giáo dục to lớn từ phong trào này, ban lãnh đạo quyết định không để đây chỉ là một hoạt động bộc phát nhất thời. Từ năm 2022, "Mặt trời yêu thương" chính thức trở thành chương trình thường niên của hệ thống, với mục tiêu khuyến khích các em tham gia để qua đó hình thành được thói quen biết chia sẻ những gì mình có cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Theo thời gian, chương trình ngày càng đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ như quyên góp sữa, tặng vật phẩm học tập, tổ chức bữa ăn sáng, hỗ trợ học bổng đến trường và những hoạt động mới nhất là “Rửa vết ố – Vẽ yêu thương”, “Mầm xanh yêu thương” và “Heo đất tặng bạn” để gửi yêu thương đến các bệnh nhi ở Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM.

Sau quá trình tự tay gieo trồng và thu hoạch thành quả, rau sạch sẽ được mở bán qua các gian hàng để gây quỹ trao yêu thương.

Bài học về lòng trắc ẩn

Điểm sáng giá và mang tính giáo dục sâu sắc nhất của "Mặt trời yêu thương" chính là cách nhà trường để các em học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra giá trị. Nhà trường và phụ huynh không đặt nặng vấn đề các con đóng góp được bao nhiêu, mà quan trọng nhất là các con hiểu rõ mình đang làm việc này vì ai và đang làm gì.

Các bé sẽ chủ động mang tặng những cuốn truyện, vật phẩm học tập sẵn có ở nhà và tự tay chuẩn bị những phần quà để gửi đến các bạn nhỏ khó khăn đang chiến đấu với bệnh tật. Đặc biệt, trường còn hoạt động rửa xe gây quỹ đã được duy trì bền bỉ đến năm thứ ba, thu hút sự hào hứng tham gia của đông đảo học sinh, trở thành một trải nghiệm lao động thiết thực góp phần gây quỹ ủng hộ bệnh nhi.

Điểm sáng của chương trình là mỗi em học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động gây quỹ, chuẩn bị các phần quà trao tay cho các bạn kém may mắn hơn.

Lan tỏa ngọn lửa hy vọng đến Bệnh viện Ung Bướu

Qua các mùa được khởi động từ năm 2022, yêu thương mà chương trình trao đi là gần 90 thùng sữa và nhu yếu phẩm đến 5 mái ấm, trung tâm bảo trợ trẻ em; 200 phần quà Trung thu và 150 suất ăn tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức; hỗ trợ 155 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm học tập cộng đồng Quận 12.

Trong Mùa 4 vừa qua, kết hợp cùng hoạt động quyên góp gây quỹ “Rửa vết ố – Vẽ yêu thương”, chương trình đã trao tặng 40 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại Lớp học Hoa Hướng Dương, Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, đồng thời phối hợp với Phòng Công tác Xã hội hỗ trợ tạm ứng viện phí cho 10 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 21 triệu đồng.

Đại diện nhà trường gửi viện phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp nối thành công đó, Mùa 5 của chương trình hiện đang được triển khai, tiếp tục dồn tâm sức để góp phần san sẻ gánh nặng với các bệnh nhi tại đây. Bên cạnh hoạt động “Rửa vết ố – Vẽ yêu thương” , nhà trường còn thực hiện hoạt động gây quỹ thiết thực “Mầm xanh yêu thương” - các em học sinh sẽ tự tay gieo trồng, cùng thầy cô chăm sóc sau đó thu hoạch thành quả và bán để gây quỹ. Hay như các hoạt động “Heo đất tặng bạn”, “Mùa Trăng cho em” để gửi đến các em nhỏ kém may mắn.

Quá trình các em nhỏ tự tay gieo mầm, cùng các thầy cô chăm sóc để có thành quả là rau sạch cho chương trình gây quỹ “Mầm xanh yêu thương”.

Gắn kết chặt chẽ giữa hai giá trị cốt lõi “Yêu thương và Tâm huyết", Hệ thống Giáo dục Phú Đông đang không chỉ làm tốt vai trò truyền đạt kiến thức và kỹ năng đầu đời, mà còn thực sự trở thành chiếc nôi ươm mầm nên những công dân nhí tử tế, trắc ẩn và có trách nhiệm với xã hội.