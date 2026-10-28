Mặt Trời Thủ Đô được đề xuất rót hơn 12.300 tỷ đồng vào dự án tái thiết Hồ Gươm

Với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 22.230 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2029, dự án hướng tới mục tiêu hình thành hệ thống quảng trường, không gian công cộng kết nối Hồ Gươm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cùng các khu vực xung quanh.

Cơ cấu 3 dự án thành phần và nhà đầu tư đề xuất

Theo phương án trình HĐND thành phố, dự án tổng thể được chia thành ba dự án thành phần, bao gồm giải phóng mặt bằng, xây dựng trung tâm thương mại ngầm và đầu tư các công trình kết hợp chỉnh trang cảnh quan.

Trong đó, dự án thành phần thứ nhất tập trung giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với phạm vi nghiên cứu quy hoạch 66,82 ha và diện tích sử dụng đất khoảng 30,82 ha, chưa bao gồm một số khu đất được triển khai theo dự án riêng.

Tổng kinh phí dự kiến cho hợp phần này là hơn 9.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Theo tờ trình, Công ty CP Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô là nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án thành phần thứ hai và thứ ba, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 12.300 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp có liên hệ với hệ sinh thái Sun Group, có trụ sở tại số 11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thái.

Doanh nghiệp tiền thân là Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô được thành lập vào tháng 3/2009, trước khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào tháng 5/2026.

Đối với dự án thành phần thứ hai, Hà Nội dự kiến xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc Hồ Gươm.

Công trình được thiết kế với 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.600 m². Vốn đầu tư sơ bộ cho hạng mục này là 4.611 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 922 tỷ đồng, phần còn lại 3.689 tỷ đồng được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thành phố cũng dự kiến thu khoảng 1.600 tỷ đồng tiền thuê đất từ việc khai thác không gian ngầm và khoản thu này sẽ được sử dụng làm một trong những nguồn thanh toán cho dự án thành phần thứ ba.

Phối cảnh tổng thể khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận được xin ý kiến nhân dân. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội

Dự kiến dùng quỹ đất và ngân sách để thanh toán

Dự án thành phần thứ ba có tổng mức đầu tư dự kiến 7.694 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Trong đó, hạng mục xây dựng trụ sở UBND TP Hà Nội mới có kinh phí khoảng 3.518 tỷ đồng, việc cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố dự kiến cần 268 tỷ đồng, còn hạng mục chỉnh trang khu vực phía Đông Nam Hồ Gươm khoảng 3.908 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện do nhà đầu tư huy động, gồm khoảng 1.154 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 6.540 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp khác.

Để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần thứ ba, Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm, hoặc thanh toán bằng nguồn ngân sách thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công.

Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán có tổng diện tích khoảng 7,31 ha với giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, bao gồm 6 khu đất cụ thể là khu đất tại Tràng Tiền rộng 0,77 ha, khu đất hai bên Bưu điện rộng 0,52 ha, khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ rộng 2,29 ha, khu đất số 5 Lê Thánh Tông rộng 0,34 ha, khu đất số 15 Hai Bà Trưng rộng 0,09 ha và khu đất tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh rộng 3,3 ha.

UBND thành phố cho biết đây mới là danh mục dự kiến, các khu đất này có thể được xem xét giao cho nhà đầu tư hoặc tổ chức đấu giá để tạo nguồn thanh toán theo quy định.

Đối với tổng mức đầu tư toàn dự án, UBND TP.Hà Nội khẳng định các khoản chi phí sẽ tiếp tục được rà soát, xác định chính xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt.

Thành phố cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán ngay từ giai đoạn triển khai nhằm kiểm soát chi phí và việc sử dụng nguồn lực.