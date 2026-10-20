Mặt Trời Hạ Long phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, hé lộ khoản nợ gần 60.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ lô trái phiếu mã SHLL12601 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu gồm 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, được phát hành trong 2 ngày 12 và 13 /10/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày 12/10/2026, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/10/2031. Đợt huy động vốn mới diễn ra trong bối cảnh báo cáo tài chính bán niên cho thấy quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh, trong khi dự án du lịch, nghỉ dưỡng mà công ty đầu tư vẫn có nhu cầu vốn lớn.

Trước đó, ngày 03/07/2025, Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (SaigonRatings) công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu đối với Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long ở mức vnBBB , với triển vọng ổn định. Đây là đánh giá tại thời điểm năm 2025, không đồng nghĩa các rủi ro tài chính của doanh nghiệp đã được loại bỏ.

Phối cảnh dự án Công viên Đại Dương Hạ Long.

Theo báo cáo xếp hạng, Mặt Trời Hạ Long là doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), đồng thời là chủ đầu tư Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng Sun Group Hạ Long, còn được biết đến với tên gọi Dự án Công viên Đại Dương Hạ Long.

Dự án có quy mô khoảng 265 ha, bao gồm Công viên nước Sun World Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, bãi tắm nhân tạo dài khoảng 3 km và các dự án thành phần bất động sản nghỉ dưỡng. Được khởi công từ năm 2014, dự án trải rộng qua hai phường Bãi Cháy và Hồng Gai, thuộc thành phố Hạ Long cũ, tỉnh Quảng Ninh.

Trong đánh giá tín nhiệm, SaigonRatings ghi nhận năng lực quản trị và quản lý của doanh nghiệp ở mức mạnh. Những yếu tố hỗ trợ bao gồm khả năng tiếp cận nguồn lực từ Sun Group, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng, cùng hệ thống kiểm soát rủi ro và đội ngũ quản lý được đánh giá có năng lực.

Tuy nhiên, đơn vị xếp hạng cũng lưu ý mô hình kinh doanh thâm dụng vốn khiến doanh nghiệp phụ thuộc tương đối lớn vào nguồn vốn vay, trong khi chi phí lãi vay duy trì ở mức khá cao. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chưa ổn định do công ty vẫn trong giai đoạn đầu tư và chưa có nguồn thu ổn định từ các sản phẩm, dịch vụ chủ lực.

Bên cạnh đó, những rủi ro liên quan đến pháp lý đầu tư, quy hoạch, tiến độ hoàn thiện dự án và khả năng huy động vốn có thể ảnh hưởng đến hồ sơ tín nhiệm. Nếu doanh thu hoặc dòng tiền thực tế thấp hơn kỳ vọng, doanh nghiệp có thể chịu thêm áp lực trong việc thu xếp nguồn vốn để thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

SaigonRatings cũng chỉ ra một số yếu tố có thể khiến bậc xếp hạng bị điều chỉnh trong các kỳ đánh giá tiếp theo, như tiến độ hoàn thiện pháp lý dự án kéo dài, hiệu quả kinh doanh suy giảm, tỷ lệ nợ vay trên EBITDA tăng hoặc khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ diễn biến bất lợi.

Về sức khỏe tài chính, tổng nợ phải trả của Mặt Trời Hạ Long tại ngày 30/06/2026 đạt 59.791,3 tỷ đồng, tăng 52.892,5 tỷ đồng so với mức 6.898,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Như vậy, quy mô nợ phải trả tăng gần 8,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng đạt 18.614,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 2.017,1 tỷ đồng ở kỳ trước. Nợ vay từ phát hành trái phiếu được ghi nhận ở mức 1.278,8 tỷ đồng, trong khi kỳ trước không ghi nhận số dư tại khoản mục này.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 2.215,6 tỷ đồng lên 31.958,2 tỷ đồng, trở thành một trong những cấu phần lớn nhất trong tổng nợ phải trả. Diễn biến này cho thấy cơ cấu nguồn vốn và các khoản nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể trong nửa đầu năm 2026.

Ở phía nguồn vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp ghi nhận 27.653,3 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026, tăng so với mức 17.816,5 tỷ đồng ở kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 26.350 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 731,2 tỷ đồng...

Về kết quả kinh doanh, Mặt Trời Hạ Long ghi nhận lợi nhuận trước thuế 441,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 7,9 lần so với mức 55,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức tăng khoảng 688,9%.

Với quy mô dự án lớn và nhu cầu vốn đáng kể, khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của Mặt Trời Hạ Long trong những năm tới sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, cơ cấu kỳ hạn nợ và các nghĩa vụ thanh toán đến hạn.