Mặt Trời bất ngờ bùng phát vụ nổ cấp độ M

Thông báo trên kênh Telegram nêu rõ: "Vào ban đêm, khoảng nửa đêm tại vùng hoạt động chính trên Mặt Trời số 4566, bất ngờ xảy ra một đợt bùng phát thuộc cấp độ M".

Theo các nhà khoa học, sau đó các chuyên gia tiếp tục ghi nhận một vài đợt bùng phát khác thuộc cấp độ C yếu hơn. Đồng thời, tình hình địa từ trên Trái Đất vẫn duy trì trạng thái yên bình sang ngày thứ tư liên tiếp. Theo các chuyên gia, từ trường của hành tinh sẽ giữ được sự ổn định trong ít nhất 7-10 ngày tới.

Phòng thí nghiệm cho biết thêm, hoạt động của Mặt Trời hiện đang ở mức trung bình và không gây ra mối đe dọa nào đối với Trái Đất.

Trước đó, ngày 7/11, các nhà khoa học đã ghi nhận 29 đợt bùng phát trên Mặt Trời, lặp lại kỷ lục của thế kỷ XXI.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tất cả các đợt bùng phát này đều diễn ra trong cùng một nhóm vết đen mang số hiệu 4566, nằm ở trung tâm đĩa Mặt Trời.

Tháng 5/2022, 29 đợt bùng phát xuất phát từ 2 trung tâm hoạt động, và tháng 12/2024 là từ 5 nhóm cùng một lúc. Tất cả các sự kiện này đều thuộc phân loại C và M.

Theo IZ