Mặt trận xã Vạn Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hơn 180 triệu đồng

Ngày 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, phát triển của MTTQ Việt Nam và tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thời gian qua, Mặt trận xã Vạn Ninh đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã ngày càng vững chắc...

Lãnh đạo xã Vạn Ninh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh đã phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026, nhằm huy động các nguồn lực xã hội cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo xã Vạn Ninh trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền hơn 180 triệu đồng; trong đó tiếp nhận tiền mặt hơn 87 triệu đồng và qua tài khoản Quỹ "Vì người nghèo" xã Vạn Ninh hơn 93 triệu đồng.

Dịp này, xã Vạn Ninh trao 24 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.