Mặt trận xã Vạn Ninh khởi công xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), sáng 3-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Vạn Ninh trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình, gồm: Bà Hồ Thị Dinh (thôn Vinh Huề), bà Nguyễn Thị Bường (thôn Phú Cang 2 Nam), bà Đinh Thị Lại (thôn 1). Mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho mỗi hộ là 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã.