Mặt trận xã Phước Hậu ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh hoa viên

Sáng 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hậu tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tại hoa viên Nhà văn hóa thôn Hiếu Lễ.

Tại buổi ra quân, các lực lượng đã quét dọn, thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu vực xung quanh chợ Hiếu Lễ; đồng thời trồng 40 cây bàng Đài Loan, hoàng yến, bố trí 2 bồn hoa mười giờ và trang bị 20 ghế đá tại hoa viên, với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng.

Các lực lượng tham gia trồng cây.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, tiểu thương và Nhân dân trong bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, chung tay xây dựng cảnh quan khu vực chợ Hiếu Lễ xanh - sạch - đẹp.