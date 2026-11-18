Lãnh đạo xã Hiệp Đức trao tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: GIA PHÚC

Trong các điển hình tiêu biểu được khen thưởng, có ông Lê Văn Hoa (thôn Bình Kiều) đã cùng gia đình tự nguyện hiến 1.000m2 đất xây dựng cầu Khe Dầu; ông Phạm Văn Thường vận động nhân dân đóng góp 301 triệu đồng, hơn 600 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn...

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, năm 2026 trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Nổi bật là mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã”, góp phần đưa hoạt động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân đến gần hơn với từng khu dân cư; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của người dân.

Các phong trào, cuộc vận động được triển khai ngày càng thiết thực, gắn với những chương trình mang dấu ấn riêng của địa phương như: “Hiệp Đức nghĩa tình”, “Hiệp Đức tình người”, “Hiệp Đức xanh”.

Qua đó, huy động hơn 2 tỷ đồng nguồn lực xã hội chăm lo an sinh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 57 nhà ở với tổng kinh phí 4,84 tỷ đồng; đồng thời trao tặng quà, hỗ trợ sinh kế, chăm lo trẻ em mồ côi và các hoàn cảnh khó khăn.