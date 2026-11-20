Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Khánh Vĩnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người dân; đồng thời, xây dựng các mô hình phù hợp với địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hỗ trợ xây nhà, trao sinh kế

Trước đây, gia đình bà Cao Thị Quyền (Tổ 7, thôn Ba Dùi) sống trong căn nhà tạm bợ làm bằng ván gỗ đã xuống cấp. Gia đình bà là hộ nghèo, con gái lớn mắc bệnh tim bẩm sinh, hai vợ chồng không có công việc ổn định nên thu nhập bấp bênh. Nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ 60 triệu đồng để bà xây dựng nhà mới. Các đoàn thể ở địa phương còn hỗ trợ bà tiếp cận các nguồn vốn vay để có thêm kinh phí đối ứng. Đầu năm 2026, căn nhà Đại đoàn kết có diện tích 40m² gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn đã hoàn thành và được bàn giao trong niềm vui, xúc động của gia đình.

Gia đình bà Cao Thị Quyền (ở giữa) đã có ngôi nhà mới khang trang để sinh sống.

Bà Quyền chia sẻ: “Nay được sống trong căn nhà kiên cố, có nơi che mưa, chắn gió, tôi mừng lắm. Đây là niềm vui và sự động viên rất lớn đối với gia đình tôi”. Bà Quyền là 1 trong 7 hộ được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2026. Tổng kinh phí hỗ trợ các gia đình là 560 triệu đồng, được trích từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh và nguồn xã hội hóa. Mỗi căn nhà được bàn giao là thêm một mái ấm vững chắc, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng nhà tài trợ tặng quà cho các gia đình trong lễ bàn giao nhà.

Bên cạnh đó, Mặt trận xã đã tích cực vận động, kết nối các nguồn lực để trao quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, người già neo đơn. Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Dữ (thôn Suối Thơm) sống một mình trong căn nhà nhỏ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm. Thời gian qua, Mặt trận xã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ bà bằng những phần quà thiết thực giúp bà vơi bớt khó khăn và thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của cộng đồng.

Mặt trận xã tặng quà cho người già neo đơn.

Ngoài ra, Mặt trận xã còn vận động các nguồn lực để trao sinh kế, giúp người dân phát triển kinh tế. Năm 2026, đơn vị đã trao 5 phương tiện sinh kế (2 triệu đồng/suất) để người dân mua heo giống chăn nuôi. Bà Cao Thị Bính (Tổ 4, thôn Ba Dùi) là một trong những hộ được nhận hỗ trợ. Bà Bính cho biết, trước đây, bà từng nuôi heo, gà nhưng sau dịch bệnh, vật nuôi chết hết, không còn vốn để tái đàn. Được hỗ trợ 2 triệu đồng, bà góp thêm 1 triệu đồng mua heo giống về nuôi. Đến nay, heo đã mang thai và dự kiến sinh trong tháng 12. Bà dự định tiếp tục phát triển đàn heo để tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Từ sinh kế được hỗ trợ, bà Cao Thị Bính (bìa phải) có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Triển khai các mô hình

Mặt trận xã còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động qua việc triển khai các mô hình thiết thực. Trong đó, mô hình “Bàn trà Mặt trận - Lắng nghe để gắn kết” được tổ chức với địa điểm linh hoạt, phù hợp với từng nội dung và điều kiện thực tế. Qua đó, tạo không gian gần gũi để cán bộ Mặt trận gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Mặt trận xã và các tổ chức chính trị - xã hội còn triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh”, thu gom rác thải nhựa, phế liệu để bán gây quỹ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” thôn Ba Dùi.

Tháng 8-2026, Mặt trận xã ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” tại thôn Ba Dùi. Mô hình thực hiện với tiêu chí “5 an - 3 bình” gồm: An ninh trật tự; an toàn giao thông; an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn môi trường, an sinh xã hội; bình an trong gia đình; bình hòa trong cộng đồng, bình đẳng và văn minh. Từ khi ra mắt đến nay, Ban Chủ nhiệm mô hình đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân hằng tuần dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng; trao gần 400 suất quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Bà Cao Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết, từ đầu năm đến nay, Mặt trận xã đã vận động, kết nối và phối hợp với 40 đoàn thiện nguyện, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi với mức 300.000 đồng/tháng/trẻ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh vận động các nguồn lực để chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả các phong trào, mô hình góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông LÊ VĂN HIỂN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm với nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, Mặt trận xã còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các mô hình tự quản tại khu dân cư. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm và khuyến khích người dân tham gia các phong trào tại địa phương.