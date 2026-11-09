Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai nhiệm vụ tháng 11

ĐBP - Ngày 9/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và các ban, đơn vị trực thuộc, đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng chủ trì hội nghị.

Tháng 10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, quan tâm nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng kết luận hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026 tại xã Mường Ảng; tổ chức phản biện xã hội với 2 dự thảo văn bản. Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 đã vận động 86 tập thể, cá nhân ủng hộ, Quỹ Vì người nghèo tỉnh tiếp nhận trên 1,6 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch hỗ trợ 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã biên giới năm 2027, tổng kinh phí 5 tỷ đồng...

Các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tỉnh đoàn phối hợp tập huấn trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp trao 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân tỉnh kết nạp 140 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 90.820 người. Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình “Gian hàng 0 đồng”, trao trên 300 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà “Mái ấm công đoàn”. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 16 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác. Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo với tổng giá trị trên 823 triệu đồng...

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tháng 11/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Hướng dẫn, phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các khu dân cư. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tẩn Minh Long phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng yêu cầu từ nay đến cuối năm các đơn vị tập trung đẩy nhanh giải ngân 100% ngân sách trước ngày 31/12/2026, vận động Nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, chuẩn bị tốt Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và tháo gỡ phụ cấp cho cán bộ cơ sở. Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư nhân dịp 18/11; xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho hộ nghèo. Dồn sức hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu năm 2026 còn đạt thấp và tổ chức tổng kết thi đua thực chất; khẩn trương xây dựng Chương trình công tác năm 2027 bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ hiệu quả.