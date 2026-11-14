Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội: Chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường (BVMT) tại khu dân cư. Trong đó, các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan được tổ chức đồng loạt, gắn với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản.

Cùng nhau làm đẹp các khu dân cư

Từ cuối tháng 10 đến nay, hoạt động ra quân vệ sinh môi trường diễn ra sôi nổi tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tại xã Diên Khánh, 16 tổ BVMT ở các thôn đồng loạt ra mắt và tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Các lực lượng tập trung vệ sinh đường làng, khu vực công cộng, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm. Ông Chế Bồng Phí - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh cho biết, địa phương xác định BVMT không chỉ là hoạt động trong các đợt ra quân mà cần được duy trì thường xuyên tại khu dân cư. Vì vậy, các tổ BVMT sẽ duy trì sinh hoạt và tổ chức ra quân ít nhất mỗi tháng một lần. Cùng với đó, xã tiếp tục nhân rộng các mô hình BVMT, duy trì những tuyến đường hoa, đường cây xanh đã được xây dựng.

Các lực lượng tham gia dọn vệ sinh sau lễ phát động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường cũng được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bảo An triển khai đồng loạt tại 17 tổ dân phố, thu hút sự tham gia của lực lượng dân quân, các tổ tự quản, cán bộ, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân. Không chỉ dọn vệ sinh đường phố, xử lý các điểm tồn đọng rác, khơi thông cống rãnh, hoạt động còn là dịp để người dân cùng chung tay chăm chút cảnh quan nơi mình sinh sống. Bà Nguyễn Thị Nhàn (Tổ dân phố Tân Sơn 2, phường Bảo An) chia sẻ: “Trước đây, một số nơi vẫn còn tình trạng người dân để rác không đúng chỗ, nhất là ở những khu vực công cộng. Qua các đợt ra quân, bà con có dịp cùng nhau dọn dẹp, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung. Muốn môi trường sạch đẹp lâu dài thì mỗi gia đình cần tự giác thực hiện từ những việc nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cùng chăm sóc cảnh quan xung quanh nhà mình”.

Hình thành nếp sống xanh

Cùng với các đợt ra quân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường tại khu dân cư. Đây là giải pháp để duy trì những kết quả đạt được, đưa hoạt động BVMT trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình và cộng đồng. Điển hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cam Ranh vừa ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường” tại thôn Sông Cạn và thôn Thịnh Sơn. Mỗi thôn thành lập Ban vận động gồm 11 thành viên, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng và chăm sóc cây xanh. Ngay sau lễ ra mắt, người dân 2 thôn đã tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh với tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Người dân xã Trung Khánh Vĩnh mang vỏ chai, lọ bỏ vào bể chứa tập kết.

Trong khi đó, xã Trung Khánh Vĩnh ra mắt mô hình “Cụm pa nô cố định gắn với bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật, vỏ lọ vắc xin và hóa chất thú y sau sử dụng” trên địa bàn. Đại diện 5 thôn được hướng dẫn quy trình thu gom, lưu chứa và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý. Địa phương bố trí các bể chứa tại khu vực sản xuất, phân công lực lượng cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện. Mô hình phấn đấu đến cuối năm 2026 thu gom, lưu chứa và chuyển giao 100% các loại bao bì, vỏ lọ sau sử dụng cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng vứt bỏ chất thải trên đồng ruộng, ven đường, kênh mương, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030 và hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào trên toàn tỉnh, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại phường Nam Nha Trang. Đồng thời, Mặt trận tỉnh chỉ đạo Mặt trận các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, gắn hoạt động BVMT với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua tại địa phương. Đến nay, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực; xây dựng các mô hình, tổ tự quản tại khu dân cư; phối hợp với chính quyền đăng ký thực hiện các công trình, phần việc BVMT. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tiếp tục được duy trì, cùng với việc nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản BVMT, tuyến đường hoa, dòng sông không rác thải.

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 1.200 mô hình BVMT. Các mô hình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, hạn chế ô nhiễm mà còn phát huy vai trò chủ thể của người dân. Qua những việc làm cụ thể, được duy trì thường xuyên, ý thức BVMT từng bước trở thành nếp sống trong mỗi gia đình và khu dân cư.