Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tăng tốc nhiệm vụ quý IV

Ngày 25/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả hoạt động quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Giao ban giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La với các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng quý III

Trong quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đã triển khai 98 nhiệm vụ được giao; trong đó 47 nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang được tiếp tục thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đẩy mạnh; hoạt động an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng khó khăn tiếp tục được quan tâm.

Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, Sơn La đã hỗ trợ tỉnh Lai Châu 800 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xây dựng 6 nhà tình thương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

Các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 6,3 tỷ đồng cho 11 dự án phát triển sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” tại 139 công đoàn cơ sở, tiếp nhận 610 ý kiến, trong đó 550 ý kiến đã được giải quyết, trả lời.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên hỗ trợ hơn 12.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, kỹ năng số.

Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ 6 hợp tác xã vay 2 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời bàn giao 2 điểm trường với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Hội Người cao tuổi tỉnh đã có 73/75 xã, phường hoàn thành tổ chức đại hội.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng gắn với cơ sở, hướng trực tiếp vào những vấn đề thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội và hoạt động tại cơ sở.

Các ý kiến đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2026; chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Trong quý IV, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; triển khai hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội cùng các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.