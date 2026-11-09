Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên đán

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ đầu tiên cho chuyển đổi số và an sinh xã hội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng 9/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ đầu tiên cho chuyển đổi số và an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng từ Công ty TNHH MasterD Entertainment.

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử, tình cảm cùng tinh thần trách nhiệm của Công ty MasterD Entertainment, ông Nguyễn Bình Minh bày tỏ sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống.

“Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình nhân dân, hướng tới xây dựng hệ thống Mặt trận hiện đại, hoạt động hiệu quả, gần dân hơn,” ông Nguyễn Bình Minh cho biết.

Từ toàn bộ lợi nhuận mà dự án âm nhạc mới mang lại, Công ty TNHH MasterD Entertainment mong muốn nguồn lực đóng góp này sẽ góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho người dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027; đồng thời đồng hành cùng những hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và những tiện ích của đời sống hiện đại.

Trước đó, tháng 10/2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, kết hợp huy động nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán 2027./.