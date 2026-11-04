Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn cán bộ Mặt trận Lào sang đào tạo

Khóa đào tạo diễn ra trong thời gian một tháng với 40 học viên. Trong thời gian này, các cán bộ Mặt trận Lào nghiên cứu nhiều chuyên đề về hệ thống chính trị Việt Nam, vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Ngoài các buổi học lý thuyết, đoàn cũng đến thăm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm thực tế với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Mặt trận

Chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tới đoàn, ông Nguyễn Phi Long khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này được củng cố qua các thỏa thuận cấp cao và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030.

Nhắc lại kết quả buổi tiếp giữa Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra ngày 3/11/2026, ông Long cho biết hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Thông tin về tình hình trong nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết từ năm 2025, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được giao nhiệm vụ đã về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Hệ thống Mặt trận đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời coi công tác cán bộ là khâu "then chốt của then chốt" nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đoàn. Ảnh: Mặt trận

Ông Nguyễn Phi Long chia sẻ thêm, Việt Nam đang đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Hướng tới "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027", ông mong muốn cán bộ Mặt trận hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Thay mặt đoàn cán bộ Lào, bà Phengphan Bouphaphon, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và tạo điều kiện của phía Việt Nam. Bà khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung trao đổi để góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai Mặt trận và nhân dân hai nước ngày càng phát triển thực chất.