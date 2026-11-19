Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu thăm Không gian "Mặt trận số trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: daidoanket.vn

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn và nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, thuận lợi và yêu cầu phát triển ngày càng cao, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) không chỉ là tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, khơi dậy ý chí, khát vọng, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thực chất, lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lấy sự đồng thuận xã hội và hưởng ứng tham gia của nhân dân làm thước đo, chính là yêu cầu quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực kiến tạo phát triển đất nước

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, giá trị văn hóa bền vững được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành cội nguồn sức mạnh, nhân tố quyết định sự trường tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được kế thừa, phát triển thành tư tưởng chiến lược, đường lối xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, kết tinh trong lời khẳng định bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”(1). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kể từ khi Hội Phản đế Đồng minh ra đời ngày 18-11-1930, đánh dấu sự hình thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, trải qua 96 năm xây dựng, phát triển với những tên gọi và hình thức tổ chức phù hợp từng thời kỳ lịch sử, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường. Thực tiễn cách mạng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình đó, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận đã góp phần đưa đường lối đại đoàn kết của Đảng vào cuộc sống, khơi dậy truyền thống yêu nước, tập hợp các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động là phương thức quan trọng để MTTQ thực hiện vai trò này; vừa đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa lắng nghe, tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua đó, không chỉ tạo sự thống nhất trong nhận thức mà còn kết nối nhân dân với Đảng, Nhà nước, đưa tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào quá trình xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật.

Qua 40 năm đổi mới, nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của nhân dân tiếp tục được bổ sung, phát triển, khẳng định nhân dân là trung tâm, là mục tiêu của sự phát triển, đồng thời là chủ thể, nguồn lực và động lực quyết định sự phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”(2). Tinh thần đó đòi hỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ được củng cố bằng sự thống nhất về nhận thức mà còn phải thể hiện qua việc bảo đảm quyền làm chủ, hài hòa lợi ích, tôn trọng những khác biệt chính đáng và phát huy sự tham gia của nhân dân vào phát triển đất nước. Đối với MTTQ Việt Nam, đây vừa là định hướng chính trị, vừa là căn cứ để đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, gắn tạo đồng thuận với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Những chuyển biến trong đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Năm 2026, trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; đặc biệt là Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 31-7-2026, “Về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương”, trong đó chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (nay là Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương) là điều kiện thuận lợi gắn công tác tham mưu về công tác triển khai thực hiện công tác dân vận và đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bám sát chủ trương, đường lối phát triển đất nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy dân chủ, củng cố đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh của nhân dân, đạt được những kết quả nổi bật sau:

Một là, công tác tuyên truyền, vận động đã bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động và phục vụ nhân dân. Thông qua đó, MTTQ góp phần giải thích chủ trương, chính sách, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân, nhất là tại địa bàn sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong thực hiện.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và giám sát bầu cử; góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ, giúp cử tri lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức trên 7.000 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI với trên 743.900 cử tri tham dự và ghi nhận trên 18.100 lượt ý kiến phát biểu; trên 5.000 hội nghị đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, với 628.100 cử tri tham dự và ghi nhận trên 14.390 lượt ý kiến phát biểu; trên 93.700 hội nghị đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với trên 7.668.700 cử tri tham dự và ghi nhận trên 215.740 lượt ý kiến phát biểu(3).

Hai là, MTTQ và các tổ chức thành viên từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng đa dạng, đa nền tảng, tăng cường tương tác hai chiều, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với truyền thông trên môi trường số. Các kênh thông tin, nền tảng số được tăng cường nhằm cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền chủ trương, chính sách, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Cổng Mặt trận số đã tiếp nhận và xử lý trên 2.320 kiến nghị, phản ánh(4), góp phần mở rộng kênh kết nối, giúp MTTQ Việt Nam nắm bắt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và tăng cường tương tác với nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ số bước đầu tạo điều kiện đổi mới phương thức kết nối giữa Mặt trận với nhân dân, không chỉ mở rộng phạm vi cung cấp thông tin mà còn tăng khả năng tiếp nhận, tổng hợp, phản hồi những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở. Đây là hướng đổi mới quan trọng, góp phần nâng cao tính chủ động, kịp thời và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới.

Cùng với đó, việc phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Ba là, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường lắng nghe, đối thoại, chủ động nắm bắt, tập hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua các hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cùng với việc phát huy trí tuệ của các Hội đồng tư vấn, chuyên gia, tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam góp phần đưa tiếng nói của Nhân dân vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Hoạt động giám sát - phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, MTTQ Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với 13 hồ sơ dự án luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý gần 40 hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 36 dự thảo văn bản, đề án xây dựng chính sách, pháp luật(5).

Bốn là, tích cực đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống và sức mạnh cộng đồng. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, gắn công tác tuyên truyền, vận động với phát huy dân chủ, tinh thần tự quản và trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, giàu bản sắc văn hóa. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội chung của đất nước. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, củng cố “tình làng nghĩa xóm”, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần tự quản và trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo có chuyển biến tích cực, chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong xây dựng đồng thuận, tăng cường đoàn kết từ cơ sở. Phương thức vận động được đổi mới theo hướng gần gũi, phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán từng cộng đồng, phát huy vai trò người tiêu biểu trong vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được mở rộng, tăng cường kết nối các hội đoàn, trí thức, doanh nhân và người Việt Nam tiêu biểu, góp phần gắn kết đồng bào ở trong nước và ngoài nước phát huy trí tuệ, nguồn lực, lòng yêu nước và trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước. Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-2026), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc toàn châu Âu tại Cộng hòa Séc, lần đầu tiên được tổ chức cho cộng đồng người Việt Nam trên toàn châu Âu. Ngày hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Năm là, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua như: “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”;… trong hệ thống MTTQ Việt Nam, vai trò chủ thể, tinh thần tự giác, tự quản, trách nhiệm và sức sáng tạo của Nhân dân được phát huy, tạo chuyển biến trong xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống ở khu dân cư. Các cuộc vận động, phong trào thi đua đã hướng mạnh hơn vào những vấn đề thiết thực của đời sống, gắn trách nhiệm của mỗi người dân với lợi ích chung của cộng đồng. Qua đó, công tác vận động không chỉ nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, tự quản, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, góp phần tạo sự gắn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi đổi mới chưa đồng đều; nội dung, phương thức có mặt chưa thật sự phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng, chưa theo kịp những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Việc nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề phát sinh từ cơ sở và trên không gian mạng, nhiều lúc chưa kịp thời; khả năng tương tác, phản hồi và theo dõi giải quyết kiến nghị chưa đồng đều. Sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan ở một số nơi chưa thật chặt chẽ; một bộ phận cán bộ MTTQ cấp cơ sở còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, vận động và ứng dụng công nghệ số, ảnh hưởng đến hiệu quả phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Từ thực tiễn đó cho thấy, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam đã đặt ra yêu cầu không chỉ là đổi mới hình thức truyền thông, mở rộng các kênh tập hợp Nhân dân mà còn phải nâng cao năng lực lắng nghe, đối thoại, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; gắn việc tiếp nhận ý kiến với theo dõi, giám sát kết quả giải quyết; lấy niềm tin, sự đồng thuận và mức độ tham gia thực chất của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn 2026 - 2031

Bước vào giai đoạn 2026 - 2031, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, MTTQ cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, trong đó đổi mới công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, chuyển hóa sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực và động lực phát triển đất nước.

Trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm và yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nguyện vọng của nhân dân làm cơ sở đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. MTTQ Việt Nam chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Chuyển mạnh từ tuyên truyền, phổ biến sang kết hợp thông tin, giải thích với đối thoại, thuyết phục; từ vận động hưởng ứng sang khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động và sự tham gia tự giác của nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức vận động theo đặc điểm, nhu cầu và lợi ích chính đáng của từng nhóm đối tượng, địa bàn; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ MTTQ, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và những người tiêu biểu trong cộng đồng. Tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan trong cung cấp thông tin, truyền thông chính sách, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phát huy thế mạnh từng lực lượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; tăng cường kết nối các hội đoàn, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam phát huy tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và khát vọng cống hiến của kiều bào.

Thứ hai, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực hiện nhất quán phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động lắng nghe, tập hợp, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân. Đổi mới các hình thức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và trực tuyến; phát huy những mô hình thiết thực như “Tháng nghe dân nói”, “Mặt trận số 24/7 - Lắng nghe dân nói”, “Bàn trà Mặt trận - Lắng nghe nhân dân”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý, đề xuất sáng kiến, phản ánh những vấn đề từ cơ sở. Gắn việc tiếp nhận ý kiến với theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết, bảo đảm tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, phản hồi và chuyển hóa thành những kiến nghị, giải pháp cụ thể.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân, nhất là đất đai, môi trường, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, cải cách hành chính và thực hiện chính sách trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phát huy trí tuệ của các hội đồng tư vấn, chuyên gia, tổ chức thành viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện giám sát đến cùng trách nhiệm giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực nắm bắt tình hình nhân dân và định hướng dư luận xã hội.

Xác định không gian mạng là địa bàn quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ Việt Nam cần đổi mới phương thức truyền thông theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, đa nền tảng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông và tổ chức thành viên để cung cấp thông tin chính thống, giải thích chính sách, lan tỏa giá trị tích cực, mô hình hiệu quả; chủ động nhận diện, đấu tranh với thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho đông đảo nhân dân được biết Cổng Mặt trận số và các nền tảng tương tác với nhân dân; từng bước xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ tiếp nhận, tổng hợp, phân tích các phản ánh, kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết. Bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực truyền thông, phân tích thông tin, nhận diện và xử lý vấn đề truyền thông cho cán bộ MTTQ; kết hợp tuyên truyền trên không gian mạng với vận động trực tiếp tại cơ sở, phù hợp điều kiện tiếp cận của từng nhóm dân cư.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh cộng đồng và chăm lo đời sống nhân dân.

Bám sát mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy nhân dân làm chủ thể. Phát huy vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và phối hợp với cấp ủy, chính quyền; phát huy thế mạnh từng tổ chức, khắc phục chồng chéo, phân tán nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; khắc phục hành chính hóa, hình thức, nâng cao năng lực, trách nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu, bảo đảm MTTQ ngày càng gần dân, sát dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Phát huy hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sức sáng tạo, vai trò tự quản của nhân dân; nhân rộng mô hình, sáng kiến từ cơ sở, đưa phong trào thi đua thành động lực phát triển và gắn kết cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nhu cầu; quan tâm chăm lo người nghèo, người có công, người yếu thế, đồng bào vùng khó khăn và những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng kết hợp chăm lo trước mắt với tạo sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí tự lực, vượt khó và khả năng vươn lên của người dân. Thông qua các hoạt động để gắn kết chặt chẽ việc phát huy sức mạnh cộng đồng với chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, tạo điều kiện thiết thực để mỗi người dân thoát nghèo, có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể; lấy niềm tin, đồng thuận và sự tham gia của nhân dân làm nền tảng, động lực; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; gắn phát huy quyền làm chủ với đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến của mỗi người dân là yêu cầu quan trọng để củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

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(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 13, tr. 119

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, t. II, tr. 382

(3) Theo Báo cáo số 168/BC-MTTW-BTT, ngày 27-3-2026, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, “Về tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”

(4), (5) Số liệu tổng hợp từ các báo cáo kết quả công tác Mặt trận tính đến tháng 9-2026

Nguồn: Tạp chí Cộng sản