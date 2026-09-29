Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

Lãnh đạo phường Giảng Võ vinh danh các “Gương sáng Mặt trận”, “Gương sáng việc thiện”. Ảnh: TT

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp nhận và xử lý ý kiến, phản ánh của nhân dân thông qua các kênh tương tác trực tuyến. Kênh Zalo OA “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Tổ dân phố số” trên nền tảng iHanoi thu hút hơn 7.410 người tham gia, tiếp nhận và xử lý kịp thời 132 ý kiến, phản ánh của nhân dân. Trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số, các tổ dân phố tích cực vận động người dân cài đặt iHanoi, tham gia nhóm chat “Tổ dân phố số”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp nhận Hội Cựu Công an nhân dân phường Giảng Võ. Ảnh: TT

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Hệ thống Mặt trận phường đã hỗ trợ sửa chữa 2 nhà tình nghĩa, trị giá 100 triệu đồng; trao 251 suất quà tới gia đình chính sách; hỗ trợ 118 gia đình thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ; chăm lo, tặng quà cho 43 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Sau sắp xếp tổ dân phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, công bố giải thể 50 Ban Công tác Mặt trận cũ và thành lập 25 Ban Công tác Mặt trận mới; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận cho Đảng ủy; tiếp nhận Hội Cựu Công an nhân dân phường từ UBND phường về hoạt động tại Mặt trận.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phát hiện, viết bài, vinh danh và lan tỏa 18 “Gương sáng Mặt trận”, “Gương sáng việc thiện”, qua đó góp phần nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ Nguyễn Quế Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ Nguyễn Quế Anh ghi nhận kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tăng cường vận động nhân dân tham gia khắc phục 5 điểm nghẽn, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ Trần Thị Tố Tâm phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tập trung vào tuyên truyền, đổi mới sáng tạo; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai Tháng “Cao điểm vì người nghèo”; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận.