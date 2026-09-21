Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Cầu nối liên kết chuỗi giá trị

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-MTTW-BTT về triển khai thực hiện Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng "2 con số".

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong từng cộng đồng dân cư, từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030.

Liên kết chuỗi giá trị, mở rộng hợp tác kinh doanh

Để tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường kết nối, huy động nguồn lực, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Theo đó, các diễn đàn, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam với doanh nghiệp, người lao động sẽ được tổ chức nhằm lắng nghe, kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động.

Đồng thời phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân; đồng thời khuyến khích, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước được vận động phát huy vai trò dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, mở rộng tín dụng theo chuỗi cung ứng, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, bao tiêu sản phẩm.

Cùng với doanh nghiệp, việc hỗ trợ người dân tham gia hiệu quả hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng được chú trọng. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ đẩy mạnh kết nối nguồn lực, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đổi mới tư duy, phương pháp làm kinh tế. Các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ứng dụng công nghệ, chuyên môn hóa sẽ được xây dựng, nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, Kế hoạch đề ra việc phối hợp thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ, phiên chợ giới thiệu hàng Việt Nam, kết nối cung cầu.

Cùng với các kênh xúc tiến truyền thống, nền tảng số, thương mại điện tử và các giải pháp công nghệ sẽ được đẩy mạnh ứng dụng để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Song hành với mở rộng thị trường, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ phát huy vai trò huy động, kết nối nguồn lực, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp được khuyến khích thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, quản trị theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội hưởng ứng, tham gia thực hiện “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Theo đó, công tác truyền thông, các giải thưởng và hình thức tôn vinh sẽ được đẩy mạnh nhằm khích lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và các tổ chức, cá nhân thi đua nâng cao chất lượng, xây dựng, phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

Bên cạnh huy động nguồn lực và hỗ trợ thị trường, MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung, chương trình giám sát và phản biện xã hội, bám sát các chủ trương, chính sách lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.