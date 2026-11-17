Tham dự buổi trao tặng có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Bắc Ninh Trần Quang Đạo; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh; Thường trực Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Lương, bản Đồn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Quang Đạo (thứ 4 từ phải qua) và đại diện các đoàn thể trao kinh phí hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho bà Đỗ Minh Thị. Ảnh: MTTQ Bắc Ninh

Bà Đỗ Minh Thị sinh năm 1952 thuộc diện hộ nghèo, chồng đã mất, bản thân tuổi cao sức yếu, gia đình không có điều kiện tích lũy để tự xây dựng nhà ở. Nhiều năm qua, bà phải sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp cần phải được nâng cấp. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích trên 70 m², xây dựng theo kiểu nhà cấp bốn; tường xây gạch bê tông, mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng là 343 triệu đồng. Trong đó, MTTQ thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng; kinh phí còn lại do gia đình đối ứng, dòng họ hỗ trợ; anh em, làng xóm, các đoàn thể địa phương hỗ trợ về ngày công.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ảnh: MTTQ Bắc Ninh

Phát biểu tại hộ gia đình được trao tiền hỗ trợ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Quang Đạo ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm cũng như cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả của Ủy ban MTTQ xã Xuân Lương trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026. Ông Trần Quang Đạo cũng đánh giá cao sự đoàn kết, chung tay của cấp uỷ, chính quyền, Ban công tác Mặt trận bản Đồn cùng gia đình, dòng họ và người thân trong việc hỗ trợ gia đình bà Thị hoàn thiện ngôi nhà để đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đối với công tác giảm nghèo bền vững; tiếp tục vận động, hỗ trợ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã đã rà soát đợt 2 xây mới và đưa vào sử dụng nhà ở trước dịp tết nguyên đán Đinh Mùi 2027. Quan tâm, sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm. MTTQ không chỉ vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở, mà còn cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các gia đình có sinh kế lâu dài, tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống", Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh Trần Quang Đạo đề nghị.

Các đại biểu trao quà tặng cho bà Đinh Minh Thị. Ảnh: MTTQ Bắc Ninh

Tại đây, Uỷ ban MTTQ thành phố đã trao những phần quà là đồ dùng sinh hoạt gia đình ý nghĩa; MTTQ, các đoàn thể xã, thôn trao tặng những vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết thực.