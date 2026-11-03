Mặt trận Tổ quốc sẽ giám sát xử lý tài sản công dôi dư và phản biện nhiều dự án Luật

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương thống nhất nội dung Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2027.

Hội nghị do ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Hội nghị do ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. ﻿Ảnh: Đại đoàn kết

Dự thảo Kế hoạch xác định rõ, công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2027 phải bám sát, đáp ứng các yêu cầu cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 17-KL/TW về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, cũng như Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư.

Dự thảo Kế hoạch đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện; chủ động, kịp thời giám sát, phản biện từ sớm, từ cơ sở. Việc lựa chọn đối tượng và nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặc biệt, các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội đòi hỏi phải rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục cao, đảm bảo tính khách quan, công khai, thực chất và mang tính xây dựng. Kết quả giám sát, phản biện sẽ được đẩy mạnh công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghiêm túc các kiến nghị.

Tập trung giám sát tài sản công dôi dư và các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Kế hoạch năm 2027, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì các nội dung giám sát trọng tâm, bao gồm:

Quản lý và xử lý tài sản công, giám sát việc quản lý, khai thác và xử lý trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thi hành pháp luật, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Chương trình mục tiêu quốc gia, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 (trên cơ sở hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia).

Bên cạnh các nội dung cố định, khi phát sinh các vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có thể chủ động thực hiện giám sát đột xuất theo quy định của pháp luật.

Phản biện hàng loạt dự án Luật trọng điểm

Trong năm 2027, hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ được triển khai sâu rộng với sự phân công cụ thể giữa các đơn vị:

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu kết luận tại Hội nghị. ﻿Ảnh: Đại đoàn kết

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phản biện các dự án Luật: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Doanh nghiệp, cũng như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phản biện: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) và Luật Hòa giải thương mại.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phản biện: Luật Doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long ghi nhận các ý kiến thảo luận đã cơ bản đạt được sự thống nhất cao về nội dung Kế hoạch năm 2027.

Đối với việc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai chi tiết theo phạm vi lĩnh vực được phân công.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long đã gợi mở thêm nhiều định hướng giám sát sát thực tế:

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cần bổ sung nội dung giám sát việc thành lập tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp và việc thành lập công đoàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi người lao động.

Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cần nghiên cứu bổ sung giám sát, phản biện về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thanh niên; việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các chương trình phát triển thanh niên và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long giao Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội khẩn trương rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để sớm hoàn thiện bản Kế hoạch, trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phê duyệt trong thời gian tới.