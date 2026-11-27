Tham dự buổi làm việc về phía TP Hải Phòng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập cùng lãnh đạo Ban Thường trực và các ban chuyên môn.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận năm 2026 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng. Ảnh: MTTQ

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn cho biết thời gian qua, Mặt trận các cấp thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác tuyên truyền, vận động với ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, công tác nắm bắt dư luận xã hội được đẩy mạnh, giúp các cơ quan chức năng phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phức tạp. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng góp phần đảm bảo hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, lãnh đạo Mặt trận thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức thực tế. Hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng lớn do khối lượng nhiệm vụ tăng trong khi biên chế giảm, nhiều người phải kiêm nhiệm nhiều vị trí.

Bên cạnh đó, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới còn thiếu đồng bộ, dẫn đến tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trước thực tế trên, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm tổ chức tập huấn chuyên sâu về truyền thông số, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội và định hướng dư luận.

Về mặt công nghệ, thành phố đề xuất nâng cấp Cổng Mặt trận số 24/7, hoàn thiện tính năng trên nền tảng Mặt trận số và hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống Hpnet sang hệ thống Điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, thành phố kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" và nguồn hỗ trợ cứu trợ để phù hợp hơn với thực tiễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra. Ông nhấn mạnh trong thời gian tới, Mặt trận thành phố sẽ rà soát các chỉ tiêu năm 2026, xây dựng chương trình phối hợp năm 2027 theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đồng thời đồng hành cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong 12 năm liên tiếp.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận Hải Phòng. Ông đề nghị Mặt trận thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phản biện xã hội và chủ động nắm chắc tình hình nhân dân. Đối với các khó khăn, vướng mắc về bộ máy, cơ chế chính sách, ông yêu cầu đơn vị hoàn thiện báo cáo chi tiết để Ủy ban Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, giám sát thực tế công tác Mặt trận tại phường Hải An và xã Kim Thành.