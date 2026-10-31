Mặt trận Tổ quốc đồng hành và củng cố niềm tin trong nhân dân

Là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông còn khó khăn, trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng còn chênh lệch, phong tục, tập quán, ngôn ngữ và khả năng tiếp cận thông tin có sự khác nhau, công tác tuyên truyền, vận động phải sát cơ sở, sát dân, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; không chỉ truyền đạt thông tin mà phải giúp người dân hiểu đúng, thấy rõ ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy sự đồng thuận làm mục tiêu. Công tác tuyên truyền được gắn với dân vận, nắm bắt dư luận, đối thoại, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vai trò của người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong cộng đồng được phát huy; nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, chi hội, tổ hội, khu dân cư và các cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số đang từng bước tạo chuyển biến trong phương thức hoạt động của Mặt trận. Từ truyền tải thông tin một chiều, các kênh số đã mở rộng khả năng trao đổi 2 chiều, giúp Mặt trận kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nắm bắt nhanh hơn tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động được thể hiện rõ trong việc triển khai những chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy và đời sống nhân dân. Trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, giải thích để cử tri và nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp; lắng nghe, tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng để phản ánh với cấp có thẩm quyền. Kết quả có 111.348/111.878 cử tri đồng ý, đạt trên 99%; 161 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp còn 56 xã, phường, giảm 105 đơn vị, đồng thời kết thúc hoạt động của 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Việc sắp xếp thôn, xóm và bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận theo mô hình mới được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 391.395/391.660 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,93%; trong đó có 40/56 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu.

Trong chuyển đổi số, căn cứ các nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, MTTQ tỉnh từng bước xây dựng nền tảng kết nối thông tin từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng Mặt trận số; 56/56 xã, phường hoàn thành cập nhật dữ liệu, đạt 100%. Các nhóm Zalo kết nối trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý vấn đề phát sinh. Trang thông tin điện tử “Lắng nghe dân nói - Tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân” được MTTQ tỉnh xây dựng, tạo thêm kênh để nhân dân phản ánh, kiến nghị, giúp Mặt trận chủ động hơn trong nắm bắt tình hình và tổng hợp ý kiến từ cơ sở.

Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác mặt trận tại xã Bảo Lâm.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương lớn, MTTQ các cấp chú trọng gắn công tác tuyên truyền với những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh huy động 149,8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ 593 hộ gia đình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá trên 45 tỷ đồng; trao 79.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách; 90 mô hình/công trình/phần việc thiết thực tại khu dân cư. Những kết quả đó không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Trong điều kiện thông tin ngày càng đa chiều, công nghệ số và mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tuyên truyền, vận động càng phải đổi mới. Người dân không chỉ cần được biết mà còn cần được tham gia, được lắng nghe và được giải đáp. Mặt trận không chỉ đưa thông tin đến với nhân dân mà phải tạo kênh để nhân dân phản ánh trở lại; không chỉ tuyên truyền mà phải lắng nghe; không chỉ vận động mà phải đồng hành; không chỉ tập hợp mà phải phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Để phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn và phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo và lực lượng nòng cốt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nền tảng số để cung cấp thông tin chính thống, nâng cao khả năng tương tác, tiếp nhận và xử lý ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền; gắn tuyên truyền, vận động với phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, để nhân dân thực sự là chủ thể tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Bằng những cách làm linh hoạt, thiết thực, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp trong tỉnh góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, tinh thần đoàn kết, tương trợ, trách nhiệm vì cộng đồng, cùng thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục được lan tỏa, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội, tạo động lực xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển, văn minh và bền vững.