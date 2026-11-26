Nội dung đưa ra tại Hội thảo khoa học "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thúc đẩy ESG trong phát triển bền vững tại Việt Nam", do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Tư vấn về Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mặt trận

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng nhận định, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) cần được nhìn nhận như tư duy quản trị mới và công cụ hiện thực hóa tăng trưởng xanh, thay vì áp dụng hình thức hay chạy theo trào lưu. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang đối mặt nhiều rào cản khi thể chế chưa đồng bộ, tiêu chí đánh giá phân tán, còn dữ liệu và cơ chế xác minh còn hạn chế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn thiếu hụt nguồn lực tài chính, công nghệ lẫn năng lực thực thi.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, chỉ ra khó khăn lớn nhất là doanh nghiệp chưa định vị được các tiêu chí ESG trọng yếu do đặc thù mỗi ngành mỗi khác. Đơn cử, doanh nghiệp năng lượng tập trung vào giảm phát thải, đơn vị cấp nước chú trọng bảo vệ nguồn nước và dịch vụ, còn khối sản xuất chịu áp lực về chuỗi cung ứng và lao động.

Đặc biệt, ông Huân cảnh báo tình trạng dữ liệu ESG tại nhiều nơi còn phân tán, thiếu quy trình kiểm soát và cơ chế xác minh độc lập. "Nếu thiếu chuẩn chung và phương pháp đo lường rõ ràng, việc đánh giá khó có ý nghĩa, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tô vẽ thành tích xanh trong khi doanh nghiệp lại tốn chi phí báo cáo theo nhiều biểu mẫu khác nhau".

Từ thực tế đó, các đại biểu đề xuất Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng Khung ESG quốc gia làm chuẩn tham chiếu chung, xác định rõ nhóm đối tượng bắt buộc thực hiện và nhóm khuyến khích theo lộ trình. Trước mắt, cần ưu tiên thí điểm tiêu chí tại các ngành có mức độ tác động môi trường - xã hội lớn hoặc chịu áp lực cao từ chuỗi cung ứng quốc tế như năng lượng, hạ tầng, nông nghiệp, cấp nước, hàng xuất khẩu và tài chính.

Để các mục tiêu phát triển bền vững đi vào thực tiễn, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã định hướng đổi mới các cuộc vận động theo 3 trụ cột: xanh, số và sáng tạo, trong đó bảo vệ môi trường là trung tâm, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mặt trận

Phân tích về phương thức triển khai, PGS.TS Mai Quang Vinh, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh, cho rằng các phong trào trước đây dù huy động được sự tham gia của người dân nhưng ở một số nơi vẫn còn mang tính thời điểm, thiếu cơ chế duy trì dài hạn. Tình trạng "trồng cây nhưng chưa theo dõi tỷ lệ sống" hay "vận động phân loại rác nhưng thiếu hạ tầng thu gom, xử lý đồng bộ" đòi hỏi phải thay đổi căn bản cách làm.

Theo ông Vinh, giải pháp cốt lõi là thiết lập cơ chế phối hợp giữa bốn chủ thể: MTTQ (vận động, kết nối, giám sát), chính quyền (kiến tạo thể chế), doanh nghiệp (đổi mới sản xuất) và người dân (tham gia, giám sát và thụ hưởng). Mặt trận không làm thay việc quản lý hay sản xuất kinh doanh, mà phát huy vai trò phản biện, giám sát độc lập và tạo đồng thuận xã hội.

Đồng thời, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để kết nối nguồn lực an sinh, môi trường đến đúng đối tượng, nâng cao tính minh bạch và tránh lãng phí. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu toàn bộ các luận cứ, kiến nghị tại hội thảo để tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo và đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.