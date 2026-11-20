Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TT.

Sáng 20/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ tư, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị do ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm bà Y Thị Bích Thọ, bà Nguyễn Thị Ánh Lan, ông Hồ Ngọc Thịnh; ông Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu lãnh đạo Mặt trận của 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn cho biết, năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, chăm lo an sinh xã hội và đẩy mạnh CĐS.

Về nhiệm vụ năm 2027, ông U Huấn đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh CĐS, chăm lo an sinh xã hội và củng cố tổ chức cơ sở.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: CĐ.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hồ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2026, toàn tỉnh tổ chức hơn 30.500 buổi tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng, thu hút hơn 2,68 triệu lượt người tham gia. Toàn hệ thống duy trì 566 mô hình “Dân vận khéo”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 77,7 tỷ đồng, nguồn cứu trợ đạt hơn 165 tỷ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường với 2.507 cuộc giám sát, 237 cuộc phản biện xã hội độc lập. Đáng chú ý, 100% đơn vị triển khai Hệ thống điều hành tác nghiệp Mặt trận, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động.

Ông Hồ Ngọc Thịnh nói thêm, năm 2027, Mặt trận tỉnh xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chăm lo an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh CĐS trong toàn hệ thống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong công tác Mặt trận hiện nay. Trong đó, có các nội dung: Phát huy vai trò của Mặt trận trong huy động nguồn lực xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tháo gỡ khó khăn trong liên thông tài khoản và vận hành Cổng Mặt trận số 24/7; Nâng cao năng lực công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Mặt trận cơ sở gắn với hỗ trợ sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân tại các khu vực đô thị sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận trong giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2026.