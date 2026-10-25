Mặt trận Thăng Điền bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bà Hồ Thị Nhượng có ngôi nhà kiên cố sau hơn 2 tháng thi công. Ảnh: GIANG BIÊN

Bà Hồ Thị Nhượng thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, trước đây sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp.

Ngôi nhà mới được xây dựng trên diện tích 50m2, hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 2 tháng thi công. Công trình gồm phòng khách, phòng ngủ và bếp được đổ bê tông kiên cố để phòng trú bão. Tổng kinh phí xây dựng hơn 180 triệu đồng.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Điền trích Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 80 triệu đồng; phần còn lại do gia đình và con cháu đóng góp.

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Thăng Điền bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Hồ Thị Nhượng. Ảnh: GIANG BIÊN

Trước đó, bà Nhượng cùng 3 trường hợp khác gửi đơn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Điền xem xét hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Qua khảo sát, xét chọn, bà Nhượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ do nhà ở xuống cấp và có giấy tờ đất hợp lệ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thống nhất hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, đồng thời động viên gia đình phát huy nội lực, huy động sự chung tay giúp đỡ của con cháu để xây dựng nhà ở, giúp bà Nhượng từng bước ổn định cuộc sống.