Mặt trận Sumy nóng lên, Ukraine tuyên bố đã nắm ý đồ tiến công của Nga

Cả Nga và Ukraine đều thông tin về diễn biến chiến sự gần đây tại tỉnh Sumy. Ảnh minh họa: Ukrinform

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tìm cách tiến về khu dân cư Riasne, đồng thời tăng cường hiện diện tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy. Trong khi Kiev nói chưa ghi nhận đối phương tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, Moskva tuyên bố tiếp tục tập kích các vị trí quân sự Ukraine tại khu vực này.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, người phát ngôn Cụm lực lượng liên hợp của Ukraine Viktor Trehubov ngày 13/10 cho biết quân đội Nga đang tìm cách tiến về khu dân cư Riasne, thuộc phía đông tỉnh Sumy, nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn địa điểm này và mở rộng phạm vi hiện diện dọc biên giới.

Theo ông Trehubov, lực lượng Nga đang điều thêm quân đến một số khu vực giáp biên giới chưa nằm dưới quyền kiểm soát của Moskva. Tuy nhiên, ông khẳng định các lực lượng Ukraine đã nhận diện được những động thái này và đang theo dõi ý đồ của đối phương.

“Việc tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine chưa đạt được, nhưng chúng tôi ghi nhận một số dấu hiệu chuẩn bị mở rộng hiện diện tại các khu vực giáp biên giới chưa do Nga kiểm soát”, ông Trehubov nói trên truyền hình Ukraine.

Tuyên bố trên cho thấy khu vực biên giới Sumy tiếp tục là một trong những địa bàn giao tranh đáng chú ý ở miền Bắc Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa công bố bằng chứng độc lập cho thấy Nga đã kiểm soát hoàn toàn Riasne hoặc đạt được bước tiến mới tại khu dân cư này.

Giao tranh và tập kích tiếp diễn tại Sumy

Theo Ukrinform, trong khoảng thời gian từ sáng 12/10 đến sáng 13/10, quân đội Nga đã tiến hành hơn 40 cuộc tập kích nhằm vào 30 khu dân cư thuộc 20 cộng đồng lãnh thổ của tỉnh Sumy.

Bản cập nhật chiến trường của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 13/10 cho biết trong ngày 12/10, lực lượng nước này ghi nhận tổng cộng 202 cuộc giao tranh trên toàn tuyến. Quân đội Nga tiến hành 90 đợt không kích, thả 301 bom hàng không có điều khiển (bom trọng lực), đồng thời sử dụng 9.516 thiết bị bay không người lái (UAV) và thực hiện 2.619 đợt tập kích nhằm vào các khu dân cư cũng như vị trí quân sự Ukraine. Tuy nhiên những con số này không thể được xác minh độc lập.

Nga tuyên bố tập kích các vị trí quân sự Ukraine

Trong khi đó, theo truyền thông Nga, trong bản tổng kết chiến dịch công bố ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc Cụm lực lượng Sever (Phía Bắc) đã tập kích lực lượng và trang thiết bị của hai lữ đoàn cơ giới cùng ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine tại các khu vực Yuryevo, Barilovka, Radkovka, Velikaya Rybitsa và Olshanka thuộc tỉnh Sumy.

Moskva không nêu Riasne trong danh sách địa điểm được đề cập ở bản tổng kết này, và cũng không đưa ra thông tin xác nhận đã giành quyền kiểm soát khu dân cư nói trên.

Các nguồn tin Nga gần đây tiếp tục đề cập đến hoạt động của Cụm lực lượng Sever tại hướng Sumy và Kharkov. Một số bản tin quân sự Nga cho rằng lực lượng nước này đang gây sức ép lên các vị trí Ukraine tại nhiều khu vực ở miền Bắc. Tuy nhiên, các thông tin này không đồng nghĩa xác nhận việc Nga đã tiến vào hoặc kiểm soát Riasne trong những ngày gần đây.

Tỉnh Sumy nằm ở miền Bắc Ukraine, giáp tỉnh Kursk của Nga. Khu vực này thường xuyên hứng chịu các đợt pháo kích, tập kích bằng UAV và những hoạt động quân sự xuyên biên giới. Moskva từng tuyên bố mục tiêu thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới, trong khi Kiev tìm cách ngăn lực lượng Nga mở rộng phạm vi kiểm soát vào lãnh thổ Ukraine.