Mặt trận sát dân, tạo đồng thuận giải phóng mặt bằng

Bám từng dự án, sát từng hộ dân

Từ ngày 1/7/2025, phường Uông Bí (Quảng Ninh) đã triển khai 20 dự án chỉnh trang đô thị trong năm 2025; kế hoạch năm 2026 có 22 công trình dự án trải rộng từ giao thông, môi trường đến điểm vui chơi - sinh hoạt cộng đồng; công viên - cây xanh;… không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đồng bộ mà còn nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) các khu công nghiệp, dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng,…

Lãnh đạo phường Uông Bí trò chuyện với các hộ dân trong diện GPMB thực hiện Dự án chỉnh trang tuyến phố Hữu Nghị để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Huyền Trang

Khối lượng công việc lớn, nhiều dự án triển khai đồng thời, liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, nơi ở và sinh kế của nhiều cá nhân, hộ dân, tổ chức . Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã tích cực, chủ động tham gia tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, giám sát và phản ánh kiến nghị trong quá trình GPMB, thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Uông Bí cho biết, với các công trình chỉnh trang đô thị thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, việc vận động người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc ban đầu gặp không ít khó khăn. MTTQ phường phân công từng lãnh đạo, cán bộ phụ trách công trình, dự án cụ thể, theo dõi xuyên suốt từ khi triển khai đến khi kết thúc, phối hợp tháo gỡ từng vướng mắc.

Lãnh đạo MTTQ phường trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, vận động các hộ dân. Cán bộ Mặt trận, đoàn thể cùng bí thư chi bộ, trưởng khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa tuyên truyền, lắng nghe, phản ánh kiến nghị, vừa giám sát quá trình thực hiện.

Từ các cuộc họp dân đến từng buổi gặp gỡ tại gia đình, Mặt trận cùng cơ quan chuyên môn kiên trì giải thích phạm vi đầu tư, làm rõ ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của các dự án, công trình nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sớm cũng góp phần thuyết phục các hộ khác hưởng ứng.

MTTQ phường đồng thời phát huy kênh truyền thông số “Ngôi nhà Đại đoàn kết Uông Bí”, giới thiệu những hộ gương mẫu hiến đất, các công trình đã mang lại hiệu quả. Kết quả thực tế cùng sự tham gia của những gia đình đồng thuận giúp công tác tuyên truyền gần gũi, có sức thuyết phục hơn, tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở.

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ phường Uông Bí kiểm tra thực địa và vận động hộ dân nằm trong diện GPMB thực hiện Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: Huyền Trang

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Uông Bí khẳng định, sự chủ động vào cuộc ngay từ đầu của MTTQ và các đoàn thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm, các lực lượng phối hợp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động. Với những hộ còn băn khoăn, kiến nghị, cán bộ Mặt trận cùng đơn vị lập phương án trực tiếp rà soát từng nội dung tại thực địa, phối hợp tháo gỡ vướng mắc. Sự đồng hành sâu sát này giúp công tác tuyên truyền, vận động có căn cứ, bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng thời cũng tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án, công trình.

Vận động gắn với bảo vệ quyền lợi người dân

Hiện trên địa bàn phường Uông Bí đang triển khai GPMB 7 dự án với tổng diện tích cần thu hồi hơn 563 ha, ảnh hưởng đến 1.007 tổ chức, hộ dân; dự kiến nhu cầu bố trí tái định cư gần 500 hộ. Trong đó có các dự án trọng điểm, quy mô lớn như: Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Green Bay Tech và các dự án khác.

Phường Uông Bí phát động Chiến dịch 150 ngày đêm GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Ảnh: Huyền Trang

Trước yêu cầu của từng dự án, MTTQ phường chú trọng phân loại hồ sơ, xác định nguyên nhân vướng mắc để phối hợp vận động. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Uông Bí Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Mặt trận tham gia cùng đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng và các phòng, ban chuyên môn từ kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đến lập phương án. Qua đó, vừa nắm tâm tư, phối hợp giải đáp thắc mắc, vừa giám sát việc công khai thông tin, thực hiện chính sách và giải quyết kiến nghị của người dân.

Tại Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, việc vận động được phân theo nhóm đủ điều kiện phê duyệt, chi trả; nhóm cần tái định cư; nhóm còn kiến nghị, chưa đồng thuận. Những hồ sơ vướng mắc pháp lý được theo dõi, phối hợp làm rõ trên cơ sở ý kiến thống nhất của cơ quan chuyên môn.

Đến ngày 14/9/2026, dự án đã hoàn thành kiểm đếm hiện trạng, tài sản trên đất và xét duyệt nguồn gốc đất đối với 242/242 trường hợp; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 183 hộ dân; diện tích đã GPMB đạt 18,17 ha. Cùng với vận động các hộ đủ điều kiện nhận tiền, bàn giao mặt bằng, MTTQ chú trọng phản ánh khó khăn, giám sát tiến độ Khu tái định cư HT1, gắn yêu cầu bàn giao đất với việc bảo đảm nơi ở mới cho người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Uông Bí đến nhà hộ dân nằm trong diện GPMB thực hiện Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh để tuyên truyền, vận động. Ảnh: Ngọc Anh.

Với Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh, dự án có diện tích dự kiến thực hiện GPMB khoảng 323,35 ha, ảnh hưởng khoảng 500 tổ chức, hộ dân. MTTQ tuyên truyền song song với kiểm đếm, không chờ đến khi lập phương án bồi thường mới tiếp cận các hộ. Những vấn đề về tái định cư, sinh kế, việc làm, đơn giá và nguồn gốc đất được nắm bắt từ sớm để kiến nghị giải quyết.

Theo báo cáo, đến ngày 14/9, Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã hoàn thành 100% công tác GPMB với diện tích 11,76 ha, liên quan 99 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; Dự án Trường THPT chất lượng cao Yên Thanh cũng đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB;…

Thực hiện công tác GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đến nay phường Uông Bí đã phê duyệt 183 phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả cho 150 hộ dân với tổng số tiền 56,4 tỷ đồng. Ảnh: Huyền Trang.

Cùng với vận động, MTTQ và các đoàn thể phường Uông Bí chú trọng giám sát việc công khai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của người dân; theo dõi điều kiện nơi ở mới, sinh kế sau thu hồi đất. Với các công trình chỉnh trang đô thị, giám sát cộng đồng gắn với chất lượng thi công, thoát nước, hoàn trả mặt bằng và an toàn. Qua đó, Mặt trận kịp thời kiến nghị khắc phục thiếu sót, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.