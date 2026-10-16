Mặt trận phường Tam Kỳ thành lập hai ban tư vấn

Trao quyết định thành lập Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật và Ban tư vấn Kinh tế - xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ. Ảnh: N.ĐOAN

Mỗi ban tư vấn gồm 5 thành viên. Đây là những cán bộ hưu trí từng đảm nhiệm các vị trí công tác trong lĩnh vực tư pháp, pháp chế, kinh tế, xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện (cũ), hiện sinh sống trên địa bàn phường Tam Kỳ.

Theo ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, thực thi chính sách, pháp luật, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng với góc nhìn chuyên môn, bám sát thực tế.

Việc thành lập các ban tư vấn sẽ góp phần tập hợp những ý kiến chất lượng, giàu chuyên môn; giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường có thêm cơ sở xem xét, lựa chọn nội dung kiến nghị và đề xuất giải pháp phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tại địa phương.

Ban tư vấn không phải là cấp hành chính trung gian, không đặt nặng hình thức hay số lượng cuộc họp, văn bản. Điều cốt yếu là mỗi ý kiến tư vấn phải có cơ sở vững chắc, sát thực tiễn, mang tính xây dựng và có giá trị tham khảo thiết thực cho Mặt trận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ chú trọng phối hợp, cung cấp thông tin theo quy định, tiếp nhận và xem xét các ý kiến đề xuất; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các ban tư vấn phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm.