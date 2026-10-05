Mặt trận phường Quảng Phú phản biện 2 dự thảo về phát triển nông nghiệp và mở rộng hạ tầng giao thông

Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp phường Quảng Phú giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu hướng đến khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, sông, biển, làng nghề và sản phẩm OCOP; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa. Đồng thời gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm, làng nghề và OCOP, qua đó tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân.

Đối với dự thảo Nghị quyết về xã hội hóa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông giai đoạn 2027 - 2031, địa phương phấn đấu xây dựng, nâng cấp khoảng 40-50km đường giao thông đô thị, đầu tư hơn 90% tuyến giao thông nội đồng. Trong phạm vi mở rộng đường 8,5m, Nhà nước đầu tư hạ tầng; người dân hiến đất và được bồi thường, hỗ trợ 100% giá trị cây cối, vật kiến trúc, mồ mả, tài sản trên đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, đã ghi nhận hơn 15 ý kiến góp ý về mục tiêu, giải pháp phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nguồn nước, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Đồng thời đề nghị làm rõ nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức huy động nguồn lực và bảo đảm quyền lợi người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các ý kiến được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp, tiếp thu, gửi cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền.