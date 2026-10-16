Mặt trận phường Bàn Thạch tổ chức hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch phát triển nông nghiệp

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.D

Kế hoạch phát triển nông nghiệp phường Bàn Thạch giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu hướng đến xây dựng và phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững; phát triển nông nghiệp sinh thái, phục vụ trải nghiệm gắn liền với du lịch Địa đạo Kỳ Anh, Bãi Sậy Sông Đầm và làng nghề chiếu cói Thạch Tân; xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế về các làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch, qua đó tạo việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cả giai đoạn khoảng 70 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách phường và nguồn huy động).

Hội nghị ghi nhận 18 ý kiến góp ý về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các cơ chế hỗ trợ về hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, chuyên canh; phát triển cơ giới hóa nông nghiệp; phát triển làng nghề, kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Các ý kiến được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp thu, tổng hợp, gửi UBND phường chủ trì nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch trước khi tổ chức thực hiện.