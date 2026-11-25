Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà tổ chức diễn đàn nghe nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã năm 2026. Ảnh: N.ĐOAN

Nội dung góp ý tập trung vào tính phù hợp, tính khả thi; quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; điều kiện tổ chức thực hiện và những tác động đến đời sống cộng đồng, góp phần hoàn thiện các chủ trương, quyết sách sát với thực tiễn địa phương.

Cùng với công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề; đồng thời duy trì giám sát thường xuyên việc triển khai thông báo kết luận của Bí thư Đảng ủy xã sau hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đáng chú ý, hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng được quan tâm hướng dẫn, củng cố và từng bước phát huy hiệu quả tại cơ sở. Trong năm, ban đã tổ chức giám sát 21 công trình, dự án trên địa bàn xã.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện và góp ý, Mặt trận xã góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường công khai, minh bạch, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo bà Đặng Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà, Mặt trận xã xây dựng và triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Trong đó, chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, đầu tư các công trình thiết yếu tại cộng đồng, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt, dân sinh…

Mặt trận chủ động tham gia góp ý, phản biện đối với dự thảo chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu tiên tập trung vào những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện và góp ý.