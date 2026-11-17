Từ mái ấm đến điểm tựa sinh kế

Gia đình bà Thạch Thị Thủy, thôn Báo Đáp 5, thuộc diện nghèo nên việc có được chỗ ở vững chắc từng là mong ước khó thành hiện thực. Năm 2026, nhờ sự kết nối của MTTQ xã Trấn Yên, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà. Cùng với nguồn kinh phí, những ngày công giúp sức của cán bộ, chiến sĩ và bà con đã góp phần để ngôi nhà sớm hoàn thiện, giúp gia đình bà vơi bớt gánh nặng mà một mình khó vượt qua.

Cán bộ MTTQ xã Trấn Yên và thôn Báo Đáp 5 thăm ngôi nhà mới ﻿của gia đình bà Thạch Thị Thủy.

Bà Thạch Thị Thủy chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi ở chỗ thấp, mưa là ngập, cuộc sống rất khó khăn. Có nhà mới, tôi rất phấn khởi và sẽ cố gắng phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Ngoài hỗ trợ làm nhà, gia đình bà còn được trao 40 con gà giống để phát triển chăn nuôi. Khi chỗ ở dần ổn định, lại có thêm con giống để sản xuất, gia đình có điều kiện chăm lo cuộc sống và tính chuyện làm ăn lâu dài. Từ sự giúp đỡ ban đầu, ý chí tự lực vươn lên của gia đình được thắp lên, biến sự sẻ chia của cộng đồng thành động lực để vượt khó.

Câu chuyện của bà Thủy cho thấy ý nghĩa của việc giúp đỡ đúng với hoàn cảnh từng gia đình. Có hộ cần sửa chữa nhà ở, có hộ cần cây, con giống để sản xuất, cũng có người đơn thân, yếu thế cần thêm ngày công giúp sức. Nắm đúng nhu cầu của từng hộ để nguồn lực hỗ trợ phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa thiết thực cho người được giúp đỡ.

MTTQ xã Trấn Yên kết nối với doanh nghiệp, cơ quan, phòng, ban ở địa phương chung tay hỗ trợ nhà ở, cây, con giống cho 64 hộ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên đã khảo sát các gia đình đơn thân, yếu thế để vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và phát triển sinh kế. Việc đến từng hộ, tìm hiểu điều kiện sống là cơ sở để kết nối nguồn hỗ trợ phù hợp, giúp sự đồng hành đi vào những khó khăn cụ thể.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã đã kết nối 18 doanh nghiệp, 7 cơ quan, phòng, ban ở địa phương chung tay hỗ trợ nhà ở, cây, con giống cho 64 hộ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Phía sau những con số ấy là sự gặp gỡ giữa nhu cầu cần giúp đỡ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Mặt trận làm cầu nối để các nguồn lực cùng hướng về cơ sở, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên (người ngồi giữa) nắm bắt nhu cầu cần giúp đỡ của các gia đình yếu thế.

Vì vậy, từ đầu năm đến nay, MTTQ xã đã hỗ trợ làm 6 nhà ở, triển khai 15 mô hình sinh kế. Mỗi mái ấm, mô hình đều gửi gắm mong muốn người được hỗ trợ có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Sự giúp đỡ vì thế mang ý nghĩa đồng hành: cùng tháo gỡ khó khăn trước mắt, tạo thêm cơ hội để các gia đình chủ động chăm lo cuộc sống lâu dài.

Chung một việc làng, thêm bền tình quân dân

Nếu những ngôi nhà mới thể hiện sự quan tâm đến từng gia đình thì mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” đưa tinh thần sẻ chia đến những công việc chung của thôn, xóm. Đầu tháng 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với Trung đoàn 921 ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường dài 4 km tại thôn Minh Quán 4. Người phát quang bụi rậm, người thu gom rác thải, người khơi thông các đoạn rãnh thoát nước bị che lấp, góp phần làm đường làng sạch đẹp, thuận tiện hơn cho việc đi lại của bà con.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 tham gia vệ sinh môi trường tại thôn Minh Quán 4.

Trung tá Bùi Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 921, cho biết: “Đơn vị đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường cùng người dân. Trong buổi lao động chung, tình cảm quân dân được vun đắp. Dịp này, Trung đoàn cũng trao tặng 5 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần sẻ chia với người dân”.

Phong trào “Xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; thôn văn minh, người dân hạnh phúc” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên triển khai gắn với “Ngày cuối tuần cùng dân” tại 28/28 thôn, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, huy động sức dân cùng chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 12 buổi lao động cùng dân, thu hút hàng nghìn người tham gia. Qua đó, thể hiện sự gắn kết sau sắp xếp, sáp nhập thôn; đồng thời thông qua các hoạt động góp phần tăng cường tình cảm giữa bộ đội với Nhân dân, giữa cán bộ với người dân”.

Gắn kết cộng đồng bằng việc làm thiết thực

Sự chăm lo dành cho người yếu thế ở Trấn Yên còn được nối dài qua những bữa ăn không đồng và hoạt động chăm sóc sức khỏe. Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã phối hợp tổ chức “Bữa ăn không đồng” cho bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế; khám bệnh lưu động cho người già, trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và người không thể đi lại. Mỗi suất ăn, mỗi lần thăm khám là sự sẻ chia, giúp người dân bớt khó khăn, thêm ấm lòng khi được cộng đồng quan tâm.

Bữa ăn không đồng, chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ - những sẻ chia ấm lòng ﻿ người yếu thế.

Từ hỗ trợ nhà ở, sinh kế đến chăm sóc sức khỏe, mọi hoạt động của Mặt trận đều bắt đầu từ việc nắm hoàn cảnh, lắng nghe nhu cầu của từng gia đình. Nguồn lực của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cùng công sức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhờ đó được hướng đúng nơi cần, giúp các hộ khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên. Từ những mái ấm nghĩa tình đến những tuyến đường xanh, sạch, tình quân dân thêm gắn bó, việc làng trở thành việc chung, góp phần xây dựng Trấn Yên ngày càng khởi sắc.