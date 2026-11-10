Mặt trận kết nối những vòng tay sẻ chia

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 3 trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Ka Môn, thôn Nam Sơn

Những mái nhà từ sự chung tay

Mới đây, gia đình ông Đơng Gur Ha Tường, ở thôn Pul, xã Đam Rông 1 được bàn giao ngôi nhà Đại đoàn kết rộng hơn 50 m². Với tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, căn nhà có được nhờ sự hỗ trợ của MTTQ và sự chung sức của gia đình, người thân, hàng xóm. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương; gia đình đối ứng 80 triệu đồng, cùng ngày công lao động của anh em họ hàng và bà con trong thôn.

Đón nhận mái ấm mới, ông Đơng Gur Ha Tường xúc động chia sẻ: “Có được căn nhà kiên cố, lại được Mặt trận hỗ trợ và bà con góp công giúp đỡ, gia đình tôi mừng lắm, biết ơn mọi người và sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống ổn định hơn”.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 1 cho biết: “Nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” là sự tiếp sức thiết thực để gia đình ông Tường có điều kiện xây dựng nhà ở. Chúng tôi mong rằng, từ nơi ở ổn định, gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống”.

Một tháng sau, ngày 21/10, tại thôn Nam Sơn, xã Bảo Lâm 3, thêm một mái nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình bà Ka Môn. Ngôi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, vơi bớt nỗi lo về nhà ở để tập trung chăm lo cuộc sống. “Gia đình tôi vui lắm. Có được căn nhà kiên cố để ở là điều chúng tôi mong mỏi từ lâu. Được Mặt trận quan tâm, hỗ trợ, gia đình rất biết ơn. Có chỗ ở ổn định, chúng tôi sẽ yên tâm làm ăn, cố gắng chăm lo cuộc sống tốt hơn”, bà Ka Môn nói.

Gia đình ông Đơng Gur Ha Tường (thứ 2, từ phải sang) vui mừng trong căn nhà mới.

Chăm lo đúng người, đúng nhu cầu

Những hoạt động tại cơ sở là một phần trong nỗ lực chung của hệ thống MTTQ tỉnh Lâm Đồng nhằm huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, MTTQ tỉnh đã phân bổ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 504 căn nhà Đại đoàn kết. Kết quả này cho thấy hỗ trợ nhà ở tiếp tục là một trong những nội dung được Mặt trận quan tâm, hướng đến giải quyết nhu cầu thiết thân của các hộ còn khó khăn.

Tại Hội nghị giao ban công tác dân vận các cơ quan cấp tỉnh, đánh giá kết quả quý III và 9 tháng năm 2026, đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc làm và an sinh xã hội để kịp thời tham mưu, xử lý ngay từ cơ sở.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm chăm lo người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và các địa bàn khó khăn.

Những yêu cầu đặt ra trong công tác dân vận cũng là cơ sở để MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới cách thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua. Sự sâu sát với cơ sở, khả năng kết nối các nguồn lực và việc phát huy vai trò của cộng đồng sẽ quyết định hiệu quả của từng hoạt động chăm lo, để sự hỗ trợ đến đúng người, đáp ứng đúng nhu cầu và tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống Nhân dân.