Tiến sĩ Ali Faris Hameed, giáo sư ngành nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Đại học Al-Nahrain ở Baghdad, Iraq nhận xét áp lực tại Biển Đỏ càng làm trầm trọng thêm những tác động từ tình trạng gián đoạn hàng hải qua eo biển Hormuz. Lực lượng Houthi không cần phong tỏa eo biển này mới gây ra những hệ quả chiến lược, chỉ riêng việc làm gia tăng nhận thức về rủi ro cũng đủ khiến các tàu phải chuyển hướng và đẩy phí bảo hiểm tăng cao.

Hãng Anadolu cho biết, trong tháng 9/2026, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn khoảng 47% so với mức trước khủng hoảng. Mặc dù cán cân nguồn lực quân sự thông thường rõ ràng nghiêng về phía Ảrập Xêút và các đồng minh, song ưu thế này vẫn chưa thể chuyển hóa thành một kết quả chính trị bền vững do sự chia rẽ trong các lực lượng chống Houthi và khả năng trụ vững trước các cuộc không kích của lực lượng này.

Eo biển Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz. Ảnh: EuroAsia Review

Do đó, một cuộc tiêu hao kéo dài là kịch bản dễ xảy ra nhất trong tương lai gần. Trong khi đó, để đạt được sự ổn định lâu dài, cần có một thể chế đối trọng tại Yemen cùng một khuôn khổ an ninh khu vực với sự tham gia của các quốc gia ven Biển Đỏ.

Kể từ cuối năm 2023, xung đột Yemen đã chuyển từ vị trí bên lề sự chú ý của quốc tế lên thành vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự về an ninh hàng hải toàn cầu. Cơ quan Hàng hải Mỹ ghi nhận hơn 100 vụ tấn công riêng biệt nhằm vào các tàu thương mại trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2025, ảnh hưởng đến các tàu có liên hệ với hơn 60 quốc gia.

Khi cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran mở rộng trong năm 2026, eo biển Bab el-Mandeb trở thành một mắt xích trong mạng lưới các điểm nghẽn hàng hải liên kết với nhau, nối Hormuz và Suez, thay vì chỉ đơn thuần là một tuyến hàng hải thương mại đang bị đe dọa.

Không thể bảo đảm an ninh tại Bab el-Mandeb nếu Yemen vẫn được xem là một mặt trận hàng hải tách biệt. Cốt lõi của tình trạng bế tắc hiện nay là các bên đều không thể chuyển hóa năng lực quân sự thành những lợi ích chính trị lâu dài.

Bab el-Mandeb trong cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran

Tehran xem Yemen là một phần trong mạng lưới các mặt trận rộng lớn hơn, thông qua đó nước này có thể gây sức ép lên các đối thủ bên ngoài lãnh thổ Iran.

Về phần mình, Washington coi việc Houthi leo thang căng thẳng như một công cụ mà Iran dùng để phân tán khí tài hải quân và không quân của Mỹ. Tuy nhiên, nếu quy mọi hành động của Houthi thành quyết định trực tiếp từ Iran thì sẽ bỏ qua những toan tính nội bộ của phong trào này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sự tồn vong của tổ chức và vị thế đàm phán của họ tại Yemen.

Cuộc xung đột khu vực năm 2026 càng làm sâu sắc thêm mối liên kết nói trên. Khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, Ảrập Xêút ngày càng phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ từ cảng Yanbu. Tháng 7/2026, Houthi tuyên bố áp đặt các biện pháp hạn chế đối với những tàu có liên hệ với các cảng của Ảrập Xêút, qua đó nhắm trực tiếp vào tuyến đường thay thế này.

Lưu lượng dầu vận chuyển qua Bab el-Mandeb đạt 8,1 triệu thùng/ngày trong quý II/2026. Con số này phản ánh việc các chuyến hàng được chuyển hướng khỏi eo biển Hormuz thay vì cho thấy an ninh hàng hải đã được cải thiện.

Về mặt địa lý, eo biển này rộng khoảng 29km, mặc dù các luồng hàng hải thực tế hẹp hơn đáng kể. Đảo Mayyun, còn được gọi là đảo Perim, nằm gần khu vực trung tâm eo biển, trong khi các đảo và đường bờ biển xung quanh tạo ra những vị trí chiến lược có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Đặc điểm địa lý này cho phép một lực lượng có nguồn lực hạn chế tạo ra những tác động vượt xa năng lực quân sự thông thường của họ. Chỉ cần làm gia tăng nhận thức về rủi ro cũng đủ khiến các tàu chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo Vọng.

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ước tính, những gián đoạn tại Biển Đỏ đã làm tăng 17% quãng đường vận tải hàng hải toàn cầu trong năm 2024.

Trong tháng 9/2026, có 1.215 lượt tàu qua lại eo biển này, thấp hơn khoảng 47% so với mức trước khủng hoảng. Vì vậy, cần phân biệt giữa việc kiểm soát eo biển và việc sở hữu năng lực đe dọa hoạt động hàng hải qua khu vực này. Houthi không kiểm soát cả hai bờ eo biển nhưng họ có thể khiến việc đi qua đây trở nên tốn kém hơn về mặt thương mại và kém hấp dẫn về mặt khai thác.

Lợi ích cạnh tranh và cán cân quyền lực khu vực

Các bên liên quan không nhìn nhận eo biển này theo cùng một cách. Đối với Houthi, đây là công cụ răn đe và giành sự công nhận, với Iran đó là phần mở rộng ảnh hưởng qua hai điểm nghẽn hàng hải. Trong khi đó, đối với Ảrập Xêút, đây là tuyến phòng thủ bảo vệ bờ biển phía tây và các dự án phát triển. Với Mỹ và các đồng minh, khu vực này là một phần của không gian biển quốc tế.

Trung Quốc lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp với Houthi nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của nước này được đi qua an toàn.

Ai Cập phải đối mặt với tình trạng doanh thu từ kênh đào Suez sụt giảm dù không trực tiếp tham gia giao tranh, trong khi Israel nhìn nhận eo biển này dưới góc độ bảo đảm an ninh cho hoạt động thương mại và các cảng biển phía nam nước này.

Câu hỏi mang tính quyết định trong giai đoạn tới sẽ không phải là ai có khả năng đe dọa eo biển Bab el-Mandeb, mà là ai có thể chuyển hóa lợi thế địa lý thành một cơ chế an ninh ổn định, đồng thời tránh đẩy khu vực này vào một cuộc chiến quy mô lớn hơn.