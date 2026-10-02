Mặt trận hai xã Trà Tập và Thăng Điền ký chương trình kết nghĩa

Các tổ chức chính trị - xã hội xã Thăng Điền tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Hai bên thống nhất phối hợp vận động nguồn lực chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế; đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức chính trị - xã hội và khu dân cư của hai địa phương.

Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên hai xã cũng ký kết chương trình phối hợp. Sau lễ ký kết, đại biểu hai địa phương cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Điền trao tặng 20 triệu đồng; các tổ chức chính trị - xã hội xã Thăng Điền trao 60 suất quà cho hội viên, học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Tập.