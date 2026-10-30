Mặt trận Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm công tác với cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Thông tin về chương trình bồi dưỡng, ông Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2026-2030, trong năm 2026, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Bên cạnh nội dung học tập lý luận, nghiệp vụ, chương trình còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế tại MTTQ Việt Nam một số địa phương nhằm giúp học viên tiếp cận trực tiếp với mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Mặt trận ở Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị trao đổi nghiên cứu thực tế, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược sâu sắc. Mối quan hệ ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Trong dòng chảy của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó, MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn giữ vai trò quan trọng, thường xuyên kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nền tảng chính trị - xã hội và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại biểu hai bên chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2026, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao lưu quốc tế của Việt Nam. Với bề dày hơn một nghìn năm văn hiến, Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đóng góp vào những kết quả chung đó có vai trò tích cực của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại biểu hai bên chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Từ thực tiễn triển khai, bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, kinh nghiệm cốt lõi để công tác Mặt trận đạt hiệu quả là phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe và tôn trọng Nhân dân; lấy lợi ích của Nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo kết quả hoạt động.

Tại hội nghị, hai bên đã dành thời gian trao đổi, thảo luận về những mô hình và cách làm cụ thể trong công tác Mặt trận. Trong đó, phía Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình “Ban Công tác Mặt trận số”; kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện mô hình “Công dân tích cực - Thanh lịch, văn minh”, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng. Hai bên cũng trao đổi về kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân, huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội và tổ chức các công trình, mô hình thiết thực tại địa phương.

Hội nghị trao đổi, nghiên cứu thực tế với đoàn cán bộ lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: PV

Ông Phengphan Bouphaphne, Trưởng Ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thay mặt đoàn bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và những chia sẻ cởi mở của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đoàn cho biết, trong chương trình bồi dưỡng lần này, các học viên được nghiên cứu 12 chuyên đề, kết hợp học tập lý luận với nghiên cứu thực tế tại một số địa phương. Bên cạnh đó, đoàn còn có các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào xã giao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Đánh giá cao những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị, đại diện đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước cho rằng, hai tổ chức có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, cùng đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức bộ máy, vận động Nhân dân, triển khai các phong trào và ứng dụng công nghệ số của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là những thông tin thiết thực để đoàn nghiên cứu, tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Hội nghị trao đổi, nghiên cứu thực tế không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa cán bộ Mặt trận hai nước mà còn tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.