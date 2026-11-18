Mặt trận Duy Nghĩa huy động hơn 2 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ông Nguyễn Phi Hùng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến dự.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam - tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận xã Duy Nghĩa từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân.
Riêng trong năm 2026, Mặt trận xã vận động người dân hiến 750m² đất, đóng góp 137 triệu đồng và 76 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn; tổ chức 14 hội nghị tiếp xúc cử tri, ghi nhận 84 ý kiến, kiến nghị; đồng thời thành lập 18 ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 90 thành viên.
Từ nguồn vận động hơn 513 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, Mặt trận xã hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà và giúp đỡ 178 trường hợp khó khăn. Đồng thời, từ các nguồn vận động khác, đơn vị đã hỗ trợ 1.065 hộ bị thiệt hại do thiên tai với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; trao 2.083 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh vượt khó.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội đồng hương Duy Nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 20 triệu đồng vào Quỹ khuyến học xã, tiếp thêm nguồn lực chăm lo cho thế hệ trẻ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mat-tran-duy-nghia-huy-dong-hon-2-ty-dong-cham-lo-an-sinh-xa-hoi-3358834.html