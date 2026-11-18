Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phi Hùng tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: TUYẾT MAI

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam - tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận xã Duy Nghĩa từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân.

Riêng trong năm 2026, Mặt trận xã vận động người dân hiến 750m² đất, đóng góp 137 triệu đồng và 76 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn; tổ chức 14 hội nghị tiếp xúc cử tri, ghi nhận 84 ý kiến, kiến nghị; đồng thời thành lập 18 ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 90 thành viên.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phi Hùng tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: TUYẾT MAI

Từ nguồn vận động hơn 513 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, Mặt trận xã hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà và giúp đỡ 178 trường hợp khó khăn. Đồng thời, từ các nguồn vận động khác, đơn vị đã hỗ trợ 1.065 hộ bị thiệt hại do thiên tai với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; trao 2.083 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh vượt khó.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa khen thưởng các khu dân cư xuất sắc năm 2026. Ảnh: TUYẾT MAI

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội đồng hương Duy Nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 20 triệu đồng vào Quỹ khuyến học xã, tiếp thêm nguồn lực chăm lo cho thế hệ trẻ.