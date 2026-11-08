Mặt trận đồng hành, mở hướng thoát nghèo

Một mái nhà vững chãi để an cư, một con bò giống để gây dựng sinh kế… những hỗ trợ thiết thực đang mở thêm cơ hội vươn lên cho các gia đình nghèo ở 2 xã vùng cao Nậm Có và Gia Hội. Gần dân, hiểu từng hoàn cảnh, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đã kết nối nguồn lực, vận động cộng đồng chung tay giúp người dân tháo gỡ khó khăn về nhà ở, phát triển sản xuất. Từ sự đồng hành ấy, nhiều gia đình đã biến sự sẻ chia thành động lực lao động, từng bước hiện thực hóa mong muốn thoát nghèo.

Cán bộ Mặt trận xã Nậm Có thăm mô hình chăn nuôi bò của anh Giàng A Chư, thôn Tà Ghênh.

Mở hướng thoát nghèo

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Giàng A Chư, thôn Tà Ghênh, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Có đã trao một con bò cái sinh sản từ dự án hỗ trợ phát triển đàn vật nuôi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Từ con giống ban đầu, anh Chư tích cực chăm sóc, từng bước phát triển đàn, mở rộng chăn nuôi để tạo nguồn thu.

Anh Giàng A Chư chia sẻ: “Được hỗ trợ bò giống, tôi tích cực chăm sóc, phát triển đàn lên 4 con, đồng thời nuôi thêm 15 con lợn và làm máy xay xát. Đến nay, gia đình có nguồn thu nhập 100 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo”.

Câu chuyện của anh Chư cho thấy, với một gia đình còn khó khăn, con giống được hỗ trợ là nguồn vốn quý để bắt tay vào sản xuất. Khi gắn với sự chủ động và trách nhiệm của người thụ hưởng, nguồn vốn ấy tiếp tục sinh sôi, tạo thu nhập lâu dài.

Không chỉ phát triển đàn bò, anh Chư còn nuôi thêm lợn.

Tại xã vùng cao Nậm Có, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế luôn được Mặt trận Tổ quốc quan tâm triển khai. Bám sát cơ sở, nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, cán bộ Mặt trận phối hợp đưa các chính sách, chương trình hỗ trợ đến với người dân; đồng thời vận động thêm nguồn lực cùng tháo gỡ khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã đã huy động, phối hợp các nguồn lực trao trên 100 con trâu, bò, dê cho các hộ khó khăn. Được tiếp sức đúng lúc, bà con có thêm điều kiện sản xuất, thêm niềm tin vào khả năng của mình để mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngôi nhà mới, thêm động lực vươn lên

Cùng tại Nậm Có, ngôi nhà của gia đình anh Giàng A Su, thôn Tà Ghênh, đang dần hoàn thành. Nhiều năm qua, hoàn cảnh khó khăn khiến anh chưa có điều kiện làm nhà. Nắm bắt hoàn cảnh ấy, Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động cán bộ, hội viên và người dân chung tay, hỗ trợ 30 triệu đồng và 50 ngày công xây dựng. Nguồn kinh phí cùng công sức của cộng đồng đã góp phần đưa mong muốn của gia đình thành hiện thực.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Giàng A Su, thôn Tà Ghênh sắp hoàn thành.

Anh Giàng A Su cho hay: “Ngôi nhà mới là niềm vui, đồng thời là động lực để gia đình cố gắng hơn trong thời gian tới, quyết tâm phát triển kinh tế thoát nghèo vào năm 2027.

Trong quá trình xây nhà, 50 ngày công còn mang ý nghĩa của tình làng, nghĩa xóm. Khi cán bộ, hội viên và người dân cùng góp sức, những gia đình khó khăn sẽ nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, từ đó nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần đưa thu nhập bình quân của xã Nậm Có hiện đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,51%.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã đã hỗ trợ dựng 44 ngôi nhà. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã phân công các thành viên bám nắm cơ sở, trực tiếp phối hợp đưa chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở và sinh kế đến với người dân. Ông Sùng A Dê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Có

Gần dân, hiểu hoàn cảnh từng hộ giúp việc hỗ trợ có địa chỉ cụ thể: gia đình cần chỗ ở được kết nối nguồn lực xây nhà; hộ có khả năng chăn nuôi được tiếp sức bằng con giống. Cách làm ấy góp phần gắn các chương trình với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để người dân phát huy khả năng của mình.

Tại xã Gia Hội, sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng cũng đang mang đến niềm vui cho những gia đình còn khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã đã hỗ trợ 2 mô hình sinh kế và 5 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Gia đình anh Lò Văn Phường, thôn Chiềng Pằn là một trong những hộ được tiếp sức. Từ sự vận động, kết nối của Mặt trận Tổ quốc xã, gia đình anh được hỗ trợ 55 triệu đồng và 50 ngày công để xây dựng ngôi nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.

“Có ngôi nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi” - lời chia sẻ ngắn gọn của anh Phường thể hiện niềm vui khi có chỗ ở vững chãi. Với một gia đình nghèo, để dành đủ tiền làm nhà là hành trình nhiều khó khăn. Bởi vậy, khoản kinh phí và những ngày công giúp đỡ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Ấm tình sẻ chia, vững tin vượt khó

Cán bộ xã Gia Hội thăm ngôi nhà của anh Lò Văn Phường, thôn Chiềng Pằn.

Từ Nậm Có đến Gia Hội, bên cạnh nguồn kinh phí, sự đóng góp công sức của cán bộ, hội viên và Nhân dân đã trở thành một nguồn lực đáng quý. Mỗi ngày công là một phần việc được hoàn thành, cũng là sự động viên để các gia đình thêm vững lòng vượt khó. Góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân xã Gia Hội đạt hơn 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,86%.

Theo bà Đồng Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hội, từ việc lắng nghe ý kiến của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài địa phương đóng góp kinh phí, giúp đỡ thêm nhiều hộ nghèo.

Lắng nghe để hiểu người dân đang cần gì, gặp khó ở đâu là cơ sở để kết nối sự giúp đỡ phù hợp. Khi nhu cầu thực tế được nắm bắt, những tấm lòng sẻ chia có thể đến đúng gia đình, đúng thời điểm, góp phần giải quyết những khó khăn cụ thể trong đời sống.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới gần 300 nhà "Đại đoàn kết", triển khai hàng trăm mô hình sinh kế. Đằng sau những con số ấy là nhiều gia đình có thêm điều kiện ổn định chỗ ở, phát triển sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.

Có ngôi nhà mới, vợ chồng anh Lò Văn Phường yên tâm lao động sản xuất.

Những vòng tay nhân ái đang được nối dài từ cơ sở, qua từng mái nhà, từng con giống, từng ngày công sẻ chia. Ở đó, Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò kết nối, cộng đồng cùng góp sức, còn người nghèo có thêm niềm tin để bước tiếp. Từ những việc làm gần gũi ấy, hy vọng về cuộc sống ấm no được bồi đắp bằng hành động và quyết tâm vươn lên mỗi ngày.