Đằng sau thành công kéo dài hơn ba thập kỷ của hãng chip Mỹ là phong cách quản lý được cho là dựa trên sự sợ hãi, áp lực và cả những lời lăng mạ nhân viên của cựu CEO Jensen Huang.

Jensen Huang bị tố cai trị nhân viên bằng nỗi sợ và sự sỉ nhục. Ảnh: Bloomberg

Đầu tuần này, tại hội nghị DealBook diễn ra ở New York, tỷ phú Elon Musk đã được hỏi về việc người bạn lâu năm Jensen Huang bị buộc rời ghế CEO Nvidia. Khi đó, Musk đang tham dự chuyến công du Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua hình thức kết nối trực tuyến.

Musk ví việc Nvidia chia tay Huang giống như quyết định loại Michael Jordan khỏi đội hình Chicago Bulls ngay trong giai đoạn huy hoàng nhất sự nghiệp của huyền thoại bóng rổ này. Nhắc đến các nhân viên Nvidia, Musk khẳng định: “Họ yêu quý ông ấy. Họ thực sự yêu quý ông ấy”.

Tuy nhiên, có vẻ như không phải tất cả nhân viên Nvidia đều có chung tình cảm đó.

Hàng nghìn nhân viên đã ký vào một bức thư kêu gọi Huang trở lại, nhưng một số người khác nói với tờ The New York Times rằng vị lãnh đạo này điều hành công ty bằng sự kết hợp giữa những lời khen ngợi, nỗi sợ hãi và cả việc làm nhục cấp dưới.

Những lời đe dọa gây sốc đằng sau đế chế Nvidia

Theo cuộc điều tra của The New York Times, Huang từng nói với các cấp dưới rằng, khối tài sản khổng lồ của Nvidia khiến tiền bạc không còn là công cụ đủ sức tạo động lực cho nhân viên. Vì vậy, ông cho rằng làm nhục người khác là đòn bẩy duy nhất còn lại để thúc đẩy hiệu suất làm việc.

Đây không phải một phương pháp quản trị mới xuất hiện trong những năm gần đây. Các tài liệu và cuộc phỏng vấn cho thấy, Huang đã thường xuyên quở trách nhân viên bằng những lời lẽ nặng nề suốt hàng chục năm. Những lời công kích của ông được mô tả là tàn nhẫn, thậm chí có những câu nói mang tính đe dọa bạo lực.

Một số lời nói được cho là của Huang khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Ông bị cáo buộc từng nói với một lãnh đạo cấp cao rằng mẹ của người này đáng lẽ nên phá thai khi mang thai anh ta.

Trong một trường hợp khác, Huang được cho là đã đe dọa một nhân viên rằng ông sẽ xé hai cánh tay của người đó ra, rồi dùng chính chúng đánh chết anh ta.

Những màn nổi giận như vậy trở thành một phần đặc trưng trong văn hóa Nvidia, xuyên suốt hành trình công ty vươn lên thành đế chế trị giá 5.000 tỷ USD và giữ vị trí trung tâm trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là những cáo buộc nghiêm trọng, cho thấy một góc khuất hoàn toàn khác với hình ảnh nhà lãnh đạo tài ba, quyết đoán và có tầm nhìn chiến lược mà Huang xây dựng trong nhiều năm.

Đó cũng là nền tảng trong phong cách quản trị của Jensen Huang. Ông từng tuyên bố: "Tôi thà hành hạ bạn để biến bạn thành người xuất sắc, bởi tôi tin tưởng bạn".

Dĩ nhiên, trong sự nghiệp kéo dài 33 năm, không thể loại trừ khả năng một số phát ngôn gây tranh cãi xuất phát từ những thời điểm căng thẳng hoặc xung đột trong công việc.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của The New York Times cho biết, họ đã tìm thấy một lượng lớn tài liệu và dấu vết bằng văn bản, cho thấy những sự việc như vậy có thể không phải trường hợp cá biệt.

Vụ kiện năm 2005 hé lộ dấu hiệu từ nhiều năm trước

Những cáo buộc về cách đối xử của Huang với nhân viên đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi Nvidia trở thành gã khổng lồ công nghệ.

Jensen Huang gặp nhiều rắc rối sau bê bối ngoại tình. Ảnh: hk01.com

Một trong những trường hợp đáng chú ý xảy ra vào năm 2005, khi Michael Winston, cựu giám đốc nhân sự của Nvidia, đe dọa khởi kiện công ty.

Gia nhập công ty vào tháng 9/2004, sau thời gian làm việc tại Merrill Lynch và Motorola, Winston nhanh chóng nhận thấy bộ phận nhân sự Nvidia hoạt động thiếu trật tự. Ngay trong những ngày đầu, ông phát hiện hai lãnh đạo nhân sự chủ chốt vừa nghỉ việc, trong khi nhiều người khác cũng đang chuẩn bị rời đi.

Tháng 10/2004, tại một cuộc họp kéo dài hai ngày bên ngoài công ty với khoảng 50 người tham dự, Winston cho biết Huang đã đưa ra những lời đe dọa bạo lực nghiêm trọng.

Winston khi đó mô tả cách hành xử của Huang là hành vi lạm dụng tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp.

Đến tháng 11/2004, Winston bị triệu tập vào cuộc họp với Huang và một lãnh đạo khác, sau đó bị sa thải. Huang nói ông không phù hợp với công ty, đồng thời cảnh báo rằng nếu Winston kiện Nvidia, ông sẽ bảo đảm người này không bao giờ có thể làm việc tại Thung lũng Silicon một lần nữa.

Winston sau đó chuẩn bị đơn kiện, đồng thời gửi khiếu nại đến cơ quan quản lý lao động và việc làm của bang California. Ông cáo buộc mình bị sa thải vì phản đối cách Huang đối xử với nhân viên, trong đó có những hành vi mà ông cho là quấy rối tình dục.

Tuy nhiên, trước khi vụ kiện chính thức được đệ trình, hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp bí mật. Theo các tài liệu được The New York Times xem xét, Nvidia đã trả cho Winston hơn 1 triệu USD. Đây là khoản dàn xếp trước đó chưa từng được công bố. Không bên nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay hành vi sai trái.

Chi tiết này cho thấy những tranh cãi về phong cách quản lý của Huang đã xuất hiện từ nhiều năm trước, chứ không đơn thuần là những lời phàn nàn mới phát sinh trong giai đoạn Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Dù vậy, người phát ngôn của Huang đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, gọi chúng là những thông tin bịa đặt.

Những tiết lộ mới đặt ra câu hỏi lớn về mặt trái trong văn hóa quản trị tại Nvidia, cũng như cách một nhà lãnh đạo có thể vừa tạo ra một đế chế công nghệ hàng đầu thế giới, vừa bị cấp dưới cáo buộc sử dụng những phương thức quản lý khắc nghiệt và mang tính xúc phạm.

Trong khi một bộ phận nhân viên vẫn công khai bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn Huang trở lại, những lời kể từ các cựu nhân viên và tài liệu được The New York Times thu thập đang tạo nên một bức tranh phức tạp hơn nhiều về di sản lãnh đạo của vị tỷ phú này.

(Theo TechCrunch, The New York Times)