Mặt tối của thời trang nhanh: Lợi nhuận từ lạm dụng lao động trẻ em

Hàng triệu trẻ em trên thế giới đang phải lao động trong các nhà máy may mặc, làm việc nhiều giờ trong môi trường nguy hiểm với mức lương rẻ mạt để sản xuất quần áo cho ngành thời trang nhanh. Trong khi các thương hiệu thu về lợi nhuận khổng lồ, những đứa trẻ này lại phải đánh đổi tuổi thơ, sức khỏe và cơ hội đến trường.