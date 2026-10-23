Mất tiền, rơi vào chuỗi bẫy lừa đảo bởi 'cày phim AI'

Nhiều đối tượng xấu đã biến ứng dụng xem phim AI thành "mồi nhử" để dẫn dụ người dùng vào chuỗi bẫy lừa đảo, ép xem quảng cáo dày đặc, cài phần mềm độc hại và chiếm đoạt tài sản.

"Cày phim AI" - "mồi nhử" vào chuỗi bẫy lừa đảo

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, sự bùng nổ của các bộ phim ngắn được sáng tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) với kịch bản giật gân, cao trào dồn dập đang thu hút lượng lớn người xem trên các nền tảng số. Tuy nhiên, lợi dụng sức hút này, nhiều đối tượng xấu đã biến ứng dụng xem phim AI thành "mồi nhử" để dẫn dụ người dùng vào chuỗi bẫy lừa đảo, ép xem quảng cáo dày đặc, cài phần mềm độc hại và chiếm đoạt tài sản.

Nhiều đối tượng xấu đã biến ứng dụng xem phim AI thành "mồi nhử" để dẫn dụ người dùng vào chuỗi bẫy lừa đảo, ép xem quảng cáo dày đặc, cài phần mềm độc hại và chiếm đoạt tài sản.

3 bước tinh vi của chiêu lừa dụ "cày phim AI"

Theo đó, các chiêu thức lừa đảo thường được xây dựng qua các bước tinh vi như:

- Mồi nhử hấp dẫn: Các ứng dụng quảng cáo rầm rộ hình thức "vừa xem phim AI vừa kiếm tiền". Ban đầu, hệ thống hiển thị khoản thưởng được cộng liên tục vào tài khoản ảo để tạo niềm tin.

- Để tăng số dư hoặc mở khóa các tập phim đang ở đoạn gay cấn, người dùng bị ép phải xem quảng cáo liên tục, tải các ứng dụng bên thứ ba hoặc thực hiện các "nhiệm vụ" trực tuyến.

- Khi người dùng đề nghị rút tiền thưởng, các đối tượng liên tục đưa ra các lý do như chưa đạt ngưỡng, yêu cầu nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền thật để "xác minh". Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không những không rút được thưởng mà còn bị tống tiền thêm hoặc chặn liên lạc.

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ phim thành hàng chục tập ngắn kết thúc ở tình tiết lấp lửng cũng khiến người xem phát sinh các khoản thanh toán nhỏ lẻ lặp đi lặp lại. Khi cộng dồn, số tiền người dùng bỏ ra mua điểm, mở khóa tập phim có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng. Nghiêm trọng hơn, nhiều người dùng sau khi cài đặt các ứng dụng xem phim lạ đã bị nhiễm mã độc, mất quyền kiểm soát điện thoại, lộ thông tin thẻ ngân hàng và mất sạch dữ liệu cá nhân.

Không cấp quyền truy cập bất thường cho ứng dụng xem phim

Để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân trên môi trường số, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tải ứng dụng. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng qua các đường link lạ hay file APK không rõ nguồn gốc. Không cấp các quyền truy cập bất thường (danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ) cho ứng dụng xem phim; không cung cấp mật khẩu, mã OTP....

Lập tức gỡ bỏ các ứng dụng lạ, rà soát lại toàn bộ quyền truy cập và kiểm tra bảo mật thiết bị. Trường hợp đã lỡ nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Phim ngắn AI (Artificial Intelligence short film - AI short films) là các tác phẩm điện ảnh hoặc video có thời lượng ngắn (thường từ một đến vài phút mỗi tập) mà toàn bộ hoặc phần lớn các khâu sản xuất được hỗ trợ, thực hiện bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc điểm nổi bật của phim ngắn AI Quy trình sản xuất tự động và siêu tốc: AI tham gia vào mọi bước từ lên ý tưởng, viết kịch bản, thiết kế nhân vật, dựng bối cảnh, tạo chuyển động cho đến lồng tiếng và hậu kỳ. Nhiều xưởng phim có thể tạo ra hàng trăm tập phim mỗi ngày. Độ dài ngắn, nhịp độ dồn dập: Mỗi tập chỉ kéo dài khoảng 1–2 phút, liên tục đẩy cao trào, tạo tình huống bất ngờ hoặc "cliffhanger" (kết thúc lửng) ở cuối mỗi tập. Ngoại hình nhân vật bắt mắt: Nhân vật được tạo hình sắc nét, trau chuốt, thường theo các mô típ ăn khách như tổng tài, xuyên không, ngôn tình, huyền huyễn. Khả năng gây nghiện cao: Nhờ thuật toán phân phối trên các mạng xã hội như TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts hay các ứng dụng chuyên biệt, người xem rất dễ bị lôi cuốn vào việc "cày" hàng chục đến hàng trăm tập liên tục. Báo cáo năm 2026 của Adjust dẫn dữ liệu Sensor Tower cho thấy ứng dụng phim ngắn đạt 2,3 tỷ lượt tải trên toàn cầu và 2,98 tỷ USD doanh thu mua hàng trong ứng dụng năm 2025. Số liệu bao gồm cả phim người đóng. Tại Đông Nam Á, lượt tải ứng dụng phim ngắn tăng hơn 300% trong năm 2025 so với năm trước, theo State of Mobile Southeast Asia 2026 của Sensor Tower. Doanh thu tăng hơn gấp đôi. Riêng Việt Nam, doanh thu mua hàng trong ứng dụng của nhóm phim ngắn đạt 11,5 triệu USD năm 2025. DramaWave, ShortMax, NetShort và StardustTV nằm trong nhóm được Adjust đề cập.