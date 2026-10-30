Mặt tiền khác lạ của rạp Hòa Bình, Đà Lạt

Du khách chụp ảnh với cửa hàng cà phê mới trước rạp Hòa Bình. Ảnh: @chamdidaudo.

Kể từ khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị trúng thầu vào ngày 5/9, rạp Hòa Bình đã tiến hành cải tạo một số hạng mục. Sau hơn một tháng, phần mặt tiền của rạp (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) chuyển đổi thành cửa hàng cà phê Độc Lập, kết hợp không gian bày bán đồ lưu niệm.

Cửa hàng hoạt động từ ngày 18/10, phục vụ cà phê, trà trái cây, cacao, matcha và thức ăn nhẹ. Mức giá 25.000-68.000 đồng/món.

Không gian mở, thiết kế phong cách cổ điển với tone màu nâu, sử dụng nội thất gỗ. Chỗ ngồi bố trí bên trong và trước rạp, tầm nhìn trực diện khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt. Mở ra vị trí uống cà phê sáng sớm, khi sương chưa tan đến nửa đêm, thắp sáng đèn cho khu vực này so với trước đây.

Kết hợp với không gian cà phê là khu trưng bày bưu thiếp, móc khóa, sticker giới thiệu những điểm đến nổi bật của Đà Lạt và nhiều địa danh Việt Nam.

Phần mặt tiền mới (hướng nhìn ra đường Lê Đại Hành) của rạp Hòa Bình sau một thời gian quây kín để cải tạo. Ảnh: Rạp 3/4, Thanh Trúc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trọng Đức (đến từ TP.HCM) cho biết đã chứng kiến rạp Hòa Bình từ lúc chưa cải tạo đến khi chuyển mình thành cửa hàng cà phê. Lần trở lại ngày 25/10, anh bất ngờ với không gian mới sạch sẽ, bắt mắt, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của Đà Lạt.

Theo Đức, du khách đến từ TP.HCM và các tỉnh thành miền Nam có thể ghé uống cà phê trong thời gian chờ nhận khách sạn.

Buổi sáng có thể chụp ảnh với phông nền là khu Hòa Bình. Buổi tối, không khí nhộn nhịp hơn khi chợ đêm Đà Lạt bắt đầu hoạt động. Từ vị trí cửa hàng dễ dàng ngắm tháp Vinaphone sáng đèn.

"Thực đơn có nhiều món nắm bắt nhu cầu người trẻ như matcha latte, trà nho mẫu đơn, cold brew mơ đào... Điểm tôi thích là trên ly có in hình rạp Hòa Bình. Tuy nhiên, cửa hàng thiếu nhà vệ sinh và dùng ghế camping khá thấp, nếu ngồi lâu sẽ kém thoải mái", anh nói. Trong những chuyến đi sau, Đức vẫn cân nhắc ghé lại vì thích không khí "chill" tại đây.

Thanh Trúc đến cửa hàng vào những ngày đầu mở bán. Ảnh: Thanh Trúc.

Thanh Trúc (sống tại Đà Lạt cũ, Lâm Đồng) đến cửa hàng vào buổi sáng, gọi cold brew dâu tằm, cà phê trứng và bánh mì chấm sữa. Cô nhận xét thực đơn đa dạng, mức giá cân bằng so với mặt bằng chung. Đồ uống pha chế chỉn chu và độ ngọt vừa phải. Bánh mì tươi, thơm và đặc ruột, lý tưởng để ăn sáng.

Giống với thú vui ngồi cà phê cóc ở khu Hòa Bình, không gian tại đây đủ bao quát để vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm đường phố và nhịp sinh hoạt xung quanh. Ngoài ra, du khách có thể thuận tiện mua đồ lưu niệm về làm quà sau chuyến du lịch.

Cùng cảm nhận, Ngọc Linh (đến từ Đắk Lắk) cũng cho rằng cửa hàng mang đến nhiều chỗ ngồi cố định hơn, vị trí đắc địa. Thiết kế mở thích hợp ngồi tán gẫu cùng nhóm bạn, tận hưởng không khí se lạnh. Sau khi uống cà phê có thể di chuyển sang những điểm vui chơi lân cận mà không mất nhiều thời gian.

Từ cửa hàng có thể nhìn thấy tháp Vinaphone phía xa. Ảnh: Rèn, Uyển Vy.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện đơn vị trúng quyền thuê rạp Hòa Bình, cam kết cửa hàng cà phê và lưu niệm bố trí trước rạp, tách biệt với khán phòng nhằm mục đích tạo không gian cho người dân, du khách tận hưởng không khí, ôn lại ký ức khi vắng chương trình biểu diễn. Không định hướng chuyển thành khu ẩm thực kiểu food court hay xa rời giá trị tinh thần vốn có của rạp.

Phần khán phòng và sân khấu đang trong quá trình cải tạo. Khi hoàn thành sẽ trở lại phục vụ biểu diễn nghệ thuật, sự kiện cộng đồng và hoạt động văn hóa.

Theo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng, khi trúng đấu giá quyền thuê rạp vào ngày 21/8, đơn vị thuê được phép cải tạo 12 hạng mục để đưa mặt bằng vào kinh doanh dịch vụ.

Cụ thể gồm lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng; gia cố mặt sàn sân khấu; thay cửa đi, cửa sổ; sơn lại trần và tường bên trong; khu tiền sảnh, hành lang và nhà vệ sinh ốp gạch mới; thay thiết bị vệ sinh, hệ thống điện, đường ống cấp thoát nước; lắp đặt mới hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy và camera; cầu thang, lan can, tay vịn được sửa chữa; mặt tiền trang trí lại.

Vòm mái và giá trị kiến trúc gốc của rạp Hòa Bình được giữ nguyên, không tháo dỡ hay xâm phạm kết cấu. Việc cải tạo dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng, tính từ đầu tháng 9, với kinh phí ước tính 6-7 tỷ đồng.

Rạp Hòa Bình nhìn từ trên cao, thời điểm chưa cải tạo. Ảnh: Hoài Thanh.

Rạp Hòa Bình (hay còn gọi là rạp 3/4) nằm ở khu trung tâm Đà Lạt, có diện tích hơn 643 m2 với quy mô 800 chỗ. Từ cuối năm 2005, công trình do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Tuy nhiên, do vắng khách, công trình dừng chiếu phim từ năm 2018, chủ yếu chỉ sử dụng cho một số hoạt động triển lãm và chương trình nghệ thuật vãng lai.

Rạp Hòa Bình là cơ sở nhà đất dôi dư được tỉnh phê duyệt phương án khai thác sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở nhà đất. Công trình cho thuê với giá khoảng 800 triệu đồng/năm, thời hạn 10 năm. Đơn vị thuê được sửa chữa, chỉnh trang nhưng phải giữ nguyên công năng chính và kết cấu công trình.