Theo Sở Bảo tồn Môi trường bang New York (DEC), khoảng 21h ngày 12/11 (giờ địa phương), chú chó Becky thuộc giống basset hound bất ngờ xuất hiện tại nhà nghỉ Whiteface Mountain Lodge ở Lake Placid.

Nhân viên nhà nghỉ nhanh chóng nhận ra Becky vì chủ nhân của chú chó mắc chứng sa sút trí tuệ và từng nhiều lần mất tích trước đó. Nhận thấy sự việc có thể liên quan đến một trường hợp cần tìm kiếm, họ lập tức liên hệ với Cảnh sát bang New York (NYSP).

Chú chó Becky thuộc giống basset hound

Cảnh sát sau đó triển khai lực lượng tìm kiếm, đồng thời đề nghị kiểm lâm phối hợp hỗ trợ. Chiến dịch có sự tham gia của 14 kiểm lâm và 4 thành viên thuộc Cảnh sát bang New York cùng lực lượng hàng không. Các phương tiện hỗ trợ gồm thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ đánh hơi.

Theo Charlie Foutch, kiểm lâm chỉ huy chiến dịch, lực lượng cảnh sát phát hiện chiếc xe tải của người đàn ông tại điểm bắt đầu đường mòn. Các nhân viên sau đó nhanh chóng kiểm tra một tuyến đường gần con sông để tìm kiếm dấu vết.

Thời điểm triển khai tìm kiếm, nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động từ 25-30 độ F, tương đương khoảng -4 đến -1 độ C.

Đến khoảng 10 giờ ngày 13/11, một thợ săn bất ngờ nghe thấy tiếng người ngã xuống và kêu cứu. Một kiểm lâm đang ở gần đó lập tức tiếp cận và phát hiện người đàn ông 69 tuổi cần được đưa ra khỏi khu vực bằng thiết bị nâng chuyên dụng.

Khi được tìm thấy, nạn nhân không mang giày và găng tay. Dù vẫn có thể di chuyển và giao tiếp, ông đã bị tê cóng ở cả bàn chân và bàn tay do phải ở ngoài trời lạnh trong thời gian dài.

Khu vực ở phía bắc bang New York, nơi người đàn ông 69 tuổi được giải cứu.

Foutch cho biết, trong một số trường hợp, việc tiếp tục di chuyển có thể giúp cơ thể sản sinh nhiệt và duy trì thân nhiệt. Người đàn ông vẫn còn tỉnh táo khi được phát hiện, sau khoảng 3-4 giờ tìm kiếm trong buổi sáng.

Sau đó, một kiểm lâm sử dụng thiết bị nâng để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng. Phi công thuộc Cảnh sát bang New York tiếp tục điều khiển trực thăng đưa ông đến bệnh viện để điều trị.

Đánh giá về kết quả giải cứu, Foutch cho rằng sự xuất hiện của Becky tại nhà nghỉ có ý nghĩa quyết định đối với việc tìm thấy chủ nhân.

“Nếu chú chó không xuất hiện tại nhà nghỉ vào tối hôm đó, có lẽ chủ nhân của nó đã không thể sống sót qua ngày hôm sau, thậm chí khó có thể vượt qua đêm tiếp theo. Chú chó chắc chắn đã góp phần cứu sống ông ấy”, kiểm lâm chia sẻ.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi hành động đặc biệt của chú chó Becky. Việc tự tìm đến nhà nghỉ và được nhân viên nhận ra đã trở thành manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác định khu vực tìm kiếm và giải cứu người đàn ông đang gặp nguy hiểm.