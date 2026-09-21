Mất tích 15 ngày dưới hố sụt sâu khoảng 100m, người đàn ông sống sót nhờ thứ không ai ngờ tới

Người đàn ông mất tích sau khi đuổi theo một con cá

Người đàn ông tên Erasto Crisanto Valdez, sống tại vùng Uxpanapa, bang Veracruz. Ngày 23/7, anh cùng cha tới một cenote ở San Francisco La Paz, thuộc khu vực giáp ranh giữa Veracruz và Oaxaca, để đánh cá.

Không ai ngờ chuyến đi quen thuộc ấy lại trở thành cuộc chiến sinh tồn kéo dài 15 ngày.

Theo lời Erasto kể lại sau khi được giải cứu, anh lặn xuống nước và dùng lao để bắt một con cá. Sau cú phóng đầu tiên, con cá thoát được và bơi sâu hơn vào khu vực hang động.

Erasto quyết định bơi theo.

Khi quay lại, anh không còn tìm thấy lối ra.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chiếc đèn mang theo gặp sự cố rồi tắt hoàn toàn. Không còn ánh sáng, người đàn ông chỉ có thể bơi trong bóng tối và cố tìm một lối thoát giữa hệ thống đường ngầm phức tạp.

Ở bên ngoài, sau khi không thấy con trở về, cha Erasto cùng người thân bắt đầu tìm kiếm. Vụ việc sau đó được trình báo và lực lượng cứu hộ được huy động.

Những ngày đầu, các nhóm tìm kiếm tập trung vào mặt nước và các khu vực có thể tiếp cận trong cenote nhưng không phát hiện tung tích của người đàn ông.

Đến ngày 29/7, khoảng một tuần sau khi Erasto biến mất, một manh mối quan trọng xuất hiện.

Các thợ lặn tìm thấy cây lao dùng để đánh cá của anh trong quá trình lặn xuống khu vực hang. Vật dụng được phát hiện sau một lượt lặn sâu, củng cố khả năng Erasto đã tiến rất xa vào hệ thống phía dưới.

Tuy nhiên, chính địa hình này khiến cuộc tìm kiếm trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Nhiều đoạn hang nằm dưới nước, tối hoàn toàn và có những lối đi phức tạp. La Jornada dẫn thông tin thời điểm giải cứu mô tả vị trí liên quan tới hang động ở độ sâu hơn 100m. Một số nguồn Mexico sau đó cho biết khoang nơi Erasto trú ẩn nằm khoảng 100m tính từ lối vào hệ thống và khoảng 15m dưới mặt nước, cho thấy cách đo vị trí trong mạng lưới hang có sự khác nhau giữa các bản tin.

Nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Erasto còn sống.

Cuối cùng, những người tham gia tìm kiếm bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho khả năng xấu nhất. Theo lời thợ lặn Harry Gust, khi nhóm chuyên gia tiến vào hang ở giai đoạn sau của chiến dịch, nhiệm vụ thậm chí đã được nhìn nhận theo hướng tìm kiếm và đưa thi thể ra ngoài.

Nhưng điều xảy ra ngày 7/8 hoàn toàn trái ngược.

Một tiếng trả lời vang lên trong bóng tối

Một nhóm thợ lặn chuyên về hang động tiến sâu hơn vào hệ thống cenote.

Sau khi vượt qua đoạn ngập nước, một thợ lặn tiếp cận được khu vực khô phía trong rồi lên tiếng hỏi xem có ai ở đó hay không.

Từ sâu trong bóng tối, một giọng nói trả lời.

Đó là Erasto.

Người đàn ông mất tích suốt 15 ngày vẫn còn sống.

Theo lời kể được truyền thông Mexico đăng tải, ban đầu Erasto nghe thấy tiếng bong bóng từ thiết bị của thợ lặn nhưng tưởng đó chỉ là âm thanh của dòng nước. Sau đó, anh nhìn thấy ánh đèn và nghe tiếng người gọi mới nhận ra có người đang tới.

Erasto lúc này đã rất yếu và không thể tự đi tới chỗ thợ lặn. Người cứu hộ yêu cầu anh giữ nguyên vị trí rồi quay lại lấy thêm thiết bị và người hỗ trợ.

Điều khiến tất cả kinh ngạc là cách người đàn ông có thể sống sót suốt khoảng thời gian dài như vậy.

Thứ giúp người đàn ông sống sót suốt 15 ngày

Sau khi bị lạc, Erasto đã bơi tới được một khoang tự nhiên có không khí nằm bên trong hệ thống hang.

Khoảng không này trở thành nơi trú ẩn giúp anh có thể thở dù xung quanh là những đoạn hang ngập nước.

Nhưng đó chưa phải yếu tố duy nhất.

Bên trong còn có một dòng nước ngọt chảy qua. Suốt 15 ngày không có thức ăn, Erasto uống nước từ nguồn này để cầm cự. Anh gần như không ăn gì trong toàn bộ thời gian mắc kẹt.

Không có ánh sáng mặt trời, đồng hồ hay bất kỳ dấu hiệu nào cho biết ngày và đêm, Erasto dần mất hoàn toàn cảm giác về thời gian.

Điều đặc biệt là khi được cứu, anh cho biết bản thân tưởng rằng mới chỉ ở trong hang khoảng ba ngày.

Thực tế, 15 ngày đã trôi qua.

Trong suốt thời gian đó, không gian xung quanh gần như tối tuyệt đối. Erasto kể rằng anh chủ yếu nghe tiếng nước chảy và không thể xác định bên ngoài đang là ngày hay đêm.

Trở lại mặt đất sau 15 ngày

Ngày 7/8, các thợ lặn đưa thiết bị cần thiết vào để giúp Erasto vượt qua những đoạn ngập nước trên đường ra ngoài.

Sau khi được đưa khỏi cenote, anh được đặt lên cáng và chuyển tới bệnh viện để kiểm tra. Người đàn ông có biểu hiện mất nước, suy dinh dưỡng và suy yếu sau hơn hai tuần gần như không ăn.

Sau thời gian dài trong bóng tối, ánh sáng bên ngoài còn khiến mắt Erasto khó chịu đến mức anh phải nhắm mắt khi vừa trở lại mặt đất.

Người anh mong gặp nhất lúc ấy là mẹ.

Sau khoảng ba ngày điều trị, Erasto được xuất viện và trở về nhà với người thân.

Cuộc giải cứu khiến câu chuyện của người đàn ông 31 tuổi nhanh chóng gây chú ý tại Mexico. Trong hoàn cảnh tưởng như gần như không còn hy vọng, một khoang chứa không khí cùng nguồn nước tự nhiên giữa lòng hang đã giúp anh cầm cự đủ lâu để chờ lực lượng tìm kiếm tiếp cận.

Erasto sau đó gọi việc mình có thể trở về gặp các con và gia đình là một "phép màu".

Theo La Jornada, Diario del Istmo, People