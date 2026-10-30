'Mắt thần' Vostok-3D giúp Indonesia 'vạch mặt' mọi mục tiêu tàng hình

Đợt hoàn thành chương trình huấn luyện vận hành đài radar Vostok-3D tại Minsk (Belarus) của đội ngũ sĩ quan thuộc Thủy quân lục chiến Indonesia đánh dấu bước đi chiến lược, nhằm xây dựng lá chắn phòng không hiện đại hóa đa tầng.

Hệ thống radar cảnh giới 3D thế hệ mới Vostok-3D do Tập đoàn KB Radar của Belarus nghiên cứu sản xuất đại diện cho giải pháp trinh sát không gian toàn diện.

Khác biệt lớn nhất của đài radar này nằm ở cơ cấu hoạt động tích hợp hai băng tần song song, bao gồm VHF (170 - 220 MHz) và S-band (3100 - 3300 MHz).

Ảnh: ASEAN Defense Studies

Sự kết hợp này mang lại lợi thế tác chiến kép, trong đó sóng dải VHF chịu trách nhiệm bóc trần các mục tiêu tàng hình sử dụng công nghệ hấp thụ sóng radar, còn băng tần S đảm bảo độ phân giải sắc nét để đo chính xác tọa độ góc phương vị, góc tà, độ cao và vận tốc hướng tâm của phương tiện bay.

Radar Vostok-3D sở hữu tầm phát hiện mục tiêu tối đa lên tới 360km, hỗ trợ theo dõi đồng thời không dưới 250 đường bay cùng lúc ở độ cao lên đến 100km.

Đài radar Vostok-3D được trang bị thuật toán tự động phân loại 5 nhóm mục tiêu và khả năng chống nhiễu điện tử vượt trội nhờ kỹ thuật nhảy tần linh hoạt theo từng xung tín hiệu.

Ảnh: ASEAN Defense Studies

Hệ thống xử lý tín hiệu kỹ thuật số tiên tiến giúp radar duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu tích cực nặng nề hoặc bị bẫy mồi kim loại vây hãm.

Nhờ tích hợp cả chế độ trinh sát thụ động, radar Vostok-3D có thể định vị các đài phát sóng nhiễu của đối phương mà không cần phát xạ tín hiệu radar chủ động, đảm bảo tính ẩn mật cao trước các dòng tên lửa chống bức xạ.

Toàn bộ trang thiết bị của đài radar Vostok-3D được tích hợp gọn gàng trên một khung gầm xe việt dã bánh lốp duy nhất, tích hợp nguồn điện tự hành và hệ thống kiểm tra lỗi tự động.

Ảnh: ASEAN Defense Studies

Thiết kế cơ động này cho phép tổ hợp sẵn sàng chuyển trạng thái từ di chuyển sang trực chiến chỉ trong thời gian kỷ lục 8 phút.

Giá trị chiến thuật của radar Vostok-3D được nhân lên gấp bội khi kết hợp cùng hệ thống phòng không tầm trung tích hợp Buk-MB2K mà Indonesia đang tiếp nhận.

Radar Vostok-3D đóng vai trò như ‘mắt thần’ trinh sát tầm xa, truyền dữ liệu bám bắt mục tiêu liên tục về Trung tâm điều khiển hỏa lực tự động 9S470MB2K của Buk-MB2K.

Sự kết nối đồng bộ này giúp tổ hợp tên lửa Buk-MB2K rút ngắn tối đa thời gian kích hoạt radar hỏa lực, sẵn sàng phóng tên lửa 9M318 tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tới 70km, trước khi đối phương kịp phát hiện sự có mặt của lá chắn phòng không.

(Theo defence-blog.com, shutterstock.com, hobbymiliter.com, fr.scribd.com)