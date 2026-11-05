'Mắt thần' radar AESA Zhuk-AE và tổ hợp cảm biến quang - điện tử trên tiêm kích MiG-35

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu thế hệ 4++ cho tiêm kích MiG-35 là hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, trong đó nổi bật là radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA Zhuk-AE.

Đây là dòng radar mảng pha chủ động đầu tiên được sản xuất cho tiêm kích chiến thuật của Nga.

Radar Zhuk-AE sở hữu khả năng theo dõi đồng thời 30 mục tiêu trên không và dẫn đường tấn công cùng lúc 6 mục tiêu ở cự ly lên tới 160 km, ngay cả trong môi trường bị nhiễu tác chiến điện tử mạnh.

Bên cạnh radar chủ động, tiêm kích MiG-35 còn được tích hợp tổ hợp cảm biến quang - điện tử OLS-UAV tiên tiến bố trí ngay trước buồng lái.

Hệ thống trinh sát thụ động này bao gồm kênh truyền hình, camera hồng ngoại tầm nhiệt và thiết bị đo khoảng cách bằng laser.

Tổ hợp OLS giúp tiêm kích MiG-35 phát hiện, theo dõi các mục tiêu trên không và dưới mặt đất từ xa mà không cần phát sóng radar, giữ cho máy bay hoàn toàn ẩn mình trước các thiết bị cảnh báo sớm của đối phương.

Trong khoang lái, tiêm kích MiG-35 sử dụng cấu trúc buồng lái kính hiện đại với các màn hình hiển thị đa năng MFD kích thước lớn và kính hiển thị trước mặt HUD.

Phi công cũng được trang bị mũ bảo hiểm tích hợp hệ thống chỉ thị mục tiêu HMDS, cho phép khóa mục tiêu chỉ bằng ánh nhìn.

Ngoài ra, tiêm kích MiG-35 còn sở hữu hệ thống cảnh báo laser và cảnh báo tên lửa tiếp cận quét 360 độ quanh thân.

Sự kết hợp giữa radar AESA Zhuk-AE, cảm biến quang - điện tử OLS và tổ hợp tác chiến điện tử tích hợp giúp tiêm kích MiG-35 làm chủ không gian mạng thông tin tác chiến, nâng cao tối đa xác suất tiêu diệt mục tiêu và khả năng sống sót trên chiến trường.