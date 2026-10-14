'Mắt thần' góp phần giữ bình yên từng tuyến phố tại Hà Nội

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, lưu lượng phương tiện và mật độ dân cư tăng cao, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với lực lượng Công an cơ sở. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát đang trở thành giải pháp thiết thực giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các vụ việc và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Tại Hà Nội, mô hình trung tâm giám sát camera được triển khai tại một số phường cho thấy sự kết hợp hiệu quả giám sát bằng công nghệ, phân tích dữ liệu trong quản lý địa bàn.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Ngày 18/6/2026, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã ra mắt Trung tâm giám sát camera bảo đảm ANTT, TTATGT và trật tự đô thị tại trụ sở Công an phường. Trung tâm được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tiễn trong quản lý địa bàn. Hiện nay, trung tâm đang vận hành với hệ thống 75 mắt camera an ninh lắp đặt tại các vị trí trọng điểm.

Trung tâm giám sát camera tại Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trước đó, hệ thống camera trên địa bàn đã hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác xác minh, truy xét tội phạm, xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, nhiều thiết bị do hộ gia đình, cơ quan và đơn vị tự lắp đặt hoạt động riêng lẻ, phạm vi quan sát còn hạn chế, chưa hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ.

Việc đưa trung tâm giám sát camera vào hoạt động tạo điều kiện tập trung hình ảnh từ các vị trí trọng điểm, giúp cán bộ, chiến sĩ theo dõi tình hình địa bàn thường xuyên hơn. Những biểu hiện bất thường, vụ việc phát sinh hoặc dấu hiệu vi phạm có thể được phát hiện để kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh.

Tại trung tâm giám sát camera Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hình ảnh từ các “mắt thần” chuyển về hiện lên rất rõ nét với nhiều góc độ, vị trí khác nhau. Trung tá Đậu Khánh Hoàn, Phó Trưởng Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử giám chia sẻ, Văn Miếu- Quốc Tử Giám là địa bàn phường có mật độ dân cư tương đối đông với hơn 110.000 dân, 35 tổ dân phố, hơn 300 ngõ ngách, 12 tuyến phố chính... Chính vì vậy, cùng với các công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, hệ thống “mắt thần” đã góp phần phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Theo đó, 12 vụ việc về ANTT đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý thông qua hệ thống “mắt thần”, chủ yếu là các vụ việc về gây rối trật tự công cộng, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản...

Tại Công an phường Hai Bà Trưng, Trung tâm giám sát camera bảo đảm ANTT, TTATGT và trật tự đô thị được đưa vào vận hành ngày 14/8/2026 với hệ thống được tổ chức theo nhiều lớp giám sát. Đối với Công an phường Hai Bà Trưng, hiệu quả của hệ thống camera đã được thể hiện qua những kết quả cụ thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo đó, hệ thống camera đã hỗ trợ phát hiện, điều tra, khám phá 3 vụ cờ bạc tại khu vực Hồ Thiền Quang; 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh được truyền từ các "mắt thần" rõ nét và ở nhiều vị trí.

Những kết quả này cho thấy các “mắt thần” không chỉ có ý nghĩa ghi lại diễn biến sự việc mà còn cung cấp nguồn dữ liệu phục vụ xác minh, truy tìm đối tượng, phương tiện và làm rõ các tình tiết liên quan. Khi được khai thác đúng quy trình, hình ảnh giám sát giúp rút ngắn thời gian xác minh, bổ trợ cho hoạt động nghiệp vụ và nâng cao tính chủ động của lực lượng Công an ở cơ sở.

Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị

Một trong những lợi ích nổi bật của trung tâm giám sát camera là hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm TTATGT, trật tự đô thị góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa bàn có nhiều tuyến phố, khu dân cư, cơ sở kinh doanh và địa điểm văn hóa, lịch sử nên đòi hỏi công tác quản lý phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Thông qua hệ thống “mắt thần”, các hành vi như dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, vi phạm tại các nút giao hoặc gây cản trở giao thông, đổ rác không đúng nơi quy định... có thể được ghi nhận để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Việc kết hợp giám sát với tuần tra trực tiếp cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhất là tại khu vực đông người và những tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Chỉ tay vào các địa điểm như khu vực đầu ngõ Văn Chương, hồ Thịnh Quang... tại trung tâm giám sát camera, Trung tá Đậu Khánh Hoàn cho chúng tôi biết trước đây, tại vị trí này, trước đây, người dân họp chợ cóc, đổ rác bừa bãi... Thế nhưng, sau khi bị xử phạt và tuyên truyền, trật tự, mỹ quan đô thị tại các khu vực này đã có chuyển biến rõ rệt. Dữ liệu từ các “mắt thần” giúp lực lượng chức năng nhận diện những vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định hoặc đổ rác không đúng nơi quy định.... Từ đó, các đơn vị có thể chủ động bố trí lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý và theo dõi kết quả sau khi giải quyết.

Trung tâm giám sát camera tại Công an phường Hai Bà Trưng.

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, thông qua trung tâm giám sát camera, lực lượng chức năng trên địa bàn phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã xử lý 388 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; 5 trường hợp dán quảng cáo rao vặt tại trụ cột điện, 21 trường hợp có hành vi đổ rác sai quy định, 1 trường hợp xe chở phế thải để rơi vãi ra đường Tôn Đức Thắng... Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, ý thức của người dân đã ngày càng được nâng cao, hạn chế tình trạng tái diễn vi phạm.

Còn tại phường Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng đã xử lý phạt 272 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 112 trường hợp được phát hiện qua hình ảnh từ hệ thống camera của Công an phường.

Thực tiễn triển khai tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Hai Bà Trưng cho thấy, đầu tư hệ thống camera không đơn thuần là bổ sung thiết bị kỹ thuật mà còn là đổi mới phương thức bảo đảm ANTT ở cấp cơ sở, chủ động hơn trong phòng ngừa tội phạm, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trên đường phố, khu dân cư.

Sự hiện diện của hệ thống “mắt thần còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng, tôn trọng quy tắc giao thông và giữ gìn không gian đô thị chung.