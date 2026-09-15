'Mắt thần' Global Hawk của Nhật Bản mất liên lạc, nghi rơi xuống biển

Một chiếc máy bay không người lái trinh sát Global Hawk của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản tại căn cứ ở Misawa thuộc tỉnh Aomori. (Ảnh: JIJI)

ASDF đã phát hiện và chụp ảnh các mảnh vỡ trôi nổi trên vùng biển ngoài khơi Tottori. Lực lượng này nhận định nhiều khả năng đây là phần còn lại của chiếc Global Hawk mất tích trên vùng biển quốc tế, ở vị trí cách bờ biển tỉnh Tottori khoảng 50 km về phía bắc.

Chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 13h cùng ngày. Máy bay được triển khai tại căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori, cùng 2 chiếc Global Hawk khác của ASDF.

Nguyên nhân sự cố và nhiệm vụ của chiếc máy bay tại thời điểm mất tích hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, tướng Takehiro Morita - sĩ quan cấp cao nhất của ASDF, cho biết máy bay không tham gia hoạt động huấn luyện khi xảy ra sự cố.

Global Hawk là dòng máy bay không người lái trinh sát tầm cao, có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Máy bay có sải cánh khoảng 40 m, dài 15 m và có thể bay hơn 30 giờ.

Nhật Bản mua 3 chiếc Global Hawk cùng các thiết bị, phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ hậu cần từ Mỹ vào năm 2015, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Chi phí vận hành cao khiến tổng chi phí cho hệ thống này còn lớn hơn.