Đội ngũ cán bộ công nhân viên BSR và nhà thầu thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác an ninh, an toàn tại nhà máy lọc dầu Dung Quất thông qua hệ thống camera AI. Ảnh: BSR

Với khả năng nhận diện nhân sự, kiểm soát phương tiện, phát hiện xâm nhập và cảnh báo các nguy cơ tại khu vực trọng yếu, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (camera AI) chính là các “trợ thủ thông minh” giúp nhà máy Lọc dầu Dung Quất chủ động kiểm soát rủi ro trên nền tảng dữ liệu số.

*Giám sát đa lớp

Giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước, vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động sản xuất của nhà máy Lọc dầu Dung Quất luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Theo BSR, nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất có nhiều khu vực sản xuất, kho bãi, trạm điện, công trình phụ trợ và hệ thống cảng xuất sản phẩm, việc kiểm soát con người, phương tiện và các khu vực có nguy cơ cao luôn được đặt ra nghiêm ngặt. Vì vậy, BSR đã đầu tư cho hệ thống công nghệ gồm hàng trăm camera AI hoạt động liên tục, thu thập và xử lý lượng lớn dữ liệu hình ảnh, góp phần kiểm soát chủ động các hoạt động trong nhà máy nhanh chóng và chính xác. Những “trợ thủ thông minh” này không chỉ ghi nhận hình ảnh mà còn có khả năng phân tích, nhận diện sự việc và phát cảnh báo khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Tại khu vực cổng A2 của nhà máy Lọc dầu, mỗi nhân sự đi qua đều được hệ thống xác thực với dữ liệu đã đăng ký. Thông tin về họ tên, phòng ban và thời gian bắt đầu vào ca được ghi nhận tự động. Tại khu vực trạm điện, hệ thống có khả năng phân biệt nhân sự nội bộ với người lao động thuộc các nhà thầu bên ngoài. Những trường hợp xuất hiện tại khu vực nhưng không đúng thẩm quyền sẽ được đánh dấu và đưa vào quy trình xử lý khẩn cấp.

Tại Phòng Điều khiển Trung tâm, khi camera AI quét khuôn mặt không khớp với dữ liệu đăng ký, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo, tạo thêm một lớp bảo vệ cho khu vực được coi là “bộ não” của nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Bên cạnh đó, camera AI còn mở rộng phạm vi giám sát tới các khu vực như: Hàng rào an ninh, kho bãi vật tư và khu vực máy nén. Tại những vị trí này, hệ thống thiết lập các “ranh giới ảo” để kiểm soát hoạt động di chuyển. Khi phát hiện người vượt qua ranh giới đã thiết lập, camera sẽ nhận diện và phát cảnh báo, góp phần bảo vệ các khu vực hạn chế tiếp cận.

Ngoài ra, hệ thống camera AI tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất còn hỗ trợ giám sát an ninh khu vực biển, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, tầm nhìn hạn chế vào ban đêm. Hệ thống có thể phát hiện những tàu lạ có dấu hiệu xâm nhập vùng cấm, trong đó có khu vực Cảng xuất sản phẩm đường thủy (Jetty).

Cùng với hệ thống camera AI, nhà máy Lọc dầu Dung Quất còn được trang bị nền tảng công nghệ số đồng bộ gồm nhiều cấu phần chuyên biệt như giám sát trực tiếp, bản đồ số trực quan, phân tích video chuyên sâu, báo cáo thống kê và điểm danh tự động. Quy trình vận hành được tổ chức theo chuỗi khép kín: Camera ghi nhận hình ảnh, dữ liệu được mã hóa và truyền về trung tâm để AI phân tích; sau đó kết quả hiển thị trên hệ thống điều hành. Toàn bộ quá trình được thực hiện trong thời gian tính bằng giây, giúp nhanh chóng đánh giá tình huống, điều chỉnh sai số, ghi chú sự việc, từ đó giúp người phụ trách ra quyết định xử lý tình huống nhanh chóng.

Các kỹ sư bên trong trung tâm điều khiển nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

* Nâng tầm quản trị an toàn trong giai đoạn mới

Theo ông Đặng Minh Tuấn, Trưởng ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số BSR, chủ động kiểm soát rủi ro bằng công nghệ là yếu tố then chốt giúp nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, bền vững. Hệ thống công nghệ này đã giúp quản lý toàn bộ nhân sự của BSR và các nhà thầu, bảo đảm tính chính danh, ngăn chặn các hành vi giả mạo. Đặc biệt, hệ thống công nghệ có năng lực xử lý lên tới 20 nghìn người trong các kỳ bảo dưỡng tổng thể nhà máy Lọc dầu Dung Quất. “Camera AI sẽ thay thế hoàn toàn các phương thức kiểm soát thủ công, bảo đảm không một lỗ hổng an ninh nào được phép tồn tại”.

Trong khi đó, ông Lê Hải Tuấn, Phó Giám đốc nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết, tính đến thời điểm này, nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì kỷ luật vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, giữ vững những thành quả đã đạt được và bảo đảm Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong thời gian tới.

Từ nền tảng giám sát và nhận diện hiện có, BSR định hướng tiếp tục mở rộng ứng dụng camera AI sang các bài toán phức tạp hơn trong quản lý an toàn lao động và vận hành nhà máy. Trong đó, hệ thống hướng tới tự động phát hiện hành vi vi phạm an toàn lao động; nhận diện sớm dấu hiệu khói, lửa, rò rỉ khí hoặc chất lỏng ngay từ những giây đầu tiên. AI cũng được định hướng ứng dụng để giám sát nhân sự theo nguyên tắc 5 “Đúng”: Đúng người, đúng khu vực, đúng thời gian, đúng quy trình và đúng công cụ. Bên cạnh đó là khả năng phân tích mật độ lao động, hỗ trợ điều phối luồng di chuyển và theo dõi tiến độ thi công theo thời gian thực.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt chia sẻ, “nhà máy Lọc dầu Dung Quất là tài sản chiến lược của quốc gia. Bảo vệ Nhà máy chính là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của đất nước”.

Với việc ứng dụng camera AI, kết hợp nền tảng dữ liệu số, quy trình kiểm soát và năng lực của đội ngũ chuyên môn, BSR đang từng bước nâng cao phương thức quản trị an ninh, an toàn tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đây là nền tảng quan trọng để chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý rủi ro, góp phần duy trì kỷ luật vận hành, bảo đảm nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.